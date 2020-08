Mini pho, nad kterým zaplesá srdce, ale sníst ho nemůžete

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: roj

Máte rádi vietnamskou kuchyni? Nad těmito fotografiemi se vám budou sbíhat sliny. Má to však háček - nejenže jídla měří sotva pár centimetrů, ale jsou navíc z keramiky...

Na to, jak spojit relax s rostoucí oblibou vietnamské kuchyně, přišla osmadvacetiletá architektka Nguyen Thi Ha An z Vietnamu si před rokem. Z keramické hlíny vyrábí miniatury tradičních vietnamských pokrmů, které jsou k nerozeznání od originálů. Práce je to titěrná, ale fronta zájemců o její díla za to jistě stojí.