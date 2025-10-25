Miliony Čechů přijdou o Messenger na Facebooku, majitel jim zruší přístup
25. 10. 2025 – 12:32 | Magazín | Žanet Ka
Konec jedné éry komunikace: od prosince 2025 už si miliony Čechů neotevřou Messenger na počítači.
Digitální svět se znovu mění. Společnost Meta Platforms oznámila, že 15. prosince 2025 ukončí provoz desktopové verze aplikace Messenger pro systémy Windows a macOS. Tichá, ale zásadní změna se dotkne milionů uživatelů po celém světě, včetně těch českých, kteří jsou zvyklí mít konverzace přímo v okně počítače.
Od stanoveného data už nebude možné se do desktopové aplikace přihlásit a všechna uložená data z ní zmizí. Meta doporučuje uživatelům zálohovat historii konverzací a přejít na mobilní Messenger nebo webovou verzi.
Tichý konec, který málokdo čekal
Zpráva o ukončení přišla nenápadně bez tiskové konference, bez příspěvků na sociálních sítích. Až v posledních týdnech se uživatelům začala v aplikaci zobrazovat upozornění o konci podpory. Ti, kteří si Messenger ještě ponechali, mohou program využívat jen omezenou dobu asi 60 dní od zobrazení oznámení, poté se přístup uzavře úplně.
Z obchodů Microsoft Store a Mac App Store už aplikace zmizela. Meta tím symbolicky uzavírá kapitolu, která trvala přes deset let od roku 2014, kdy byl Messenger poprvé vydán jako samostatný komunikační nástroj mimo Facebook.
Proč k tomu dochází
Podle technologických médií, včetně The Verge a TechCrunch, jde o součást širší strategie, tedy sjednotit prostředí Messengeru napříč zařízeními. Meta už dříve ukončila vývoj původního WhatsApp Desktopu a nahrazuje ho webovými aplikacemi postavenými na technologii Electron. Drtivá většina uživatelů přistupuje ke zprávám přes mobilní zařízení nebo prohlížeč, takže udržovat plnohodnotnou aplikaci pro počítače je pro firmu zbytečně nákladné.
Jak pokračovat dál
Uživatelé, kteří chtějí zachovat „oknový“ styl práce, mohou využít jednoduché řešení: v Google Chrome lze stránku messenger.com nainstalovat jako „webovou aplikaci“ a vytvořit si tak zástupce na ploše. Nejde sice o plnohodnotnou aplikaci s rychlejší odezvou a během na pozadí, ale rozhraní zůstane přehledné a bezpečné, bez rizika neoficiálních doplňků, které mohou sbírat data.
Návrat k Facebooku jako hlavní bráně
Z pohledu Mety má změna jednoduchou logiku. Oddělený Messenger sice lákal uživatele, kteří chtěli komunikovat bez rozptylování sociální sítí, ale pro společnost představoval ztracený reklamní prostor. Tím, že uživatele „přesměruje“ zpět pod základní rozhraní Facebooku, posílí Meta možnosti monetizace a současně sjednotí infrastrukturu pro správu zpráv z Messengeru, Instagramu i WhatsAppu.
Nostalgie i praktické zklamání
Pro mnohé uživatele, kteří si cení klidu bez nekonečného feedu je to krok zpět. Samostatný Messenger byl jednoduchý, přehledný a rychlý. Jeho zánik je malým symbolem doby: mizí čisté, komunikační nástroje, které neprodávaly nic jiného než spojení mezi lidmi.
Na pozadí praktické zprávy o „ukončení podpory“ se tak skrývá příběh proměny internetu, který se z místa pro komunikaci mění ve všudypřítomný trh pozornosti.