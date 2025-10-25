Dnes je sobota 25. října 2025., Svátek má Beáta
25. 10. 2025 – 17:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Sarkozy první noc ve vězení čelil vyhrožování smrtí od spoluvězňů
Sarkozy se svojí ženou při cestě do vězenízdroj: Profimedia
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se necelý den od začátku výkonu trestu stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů, informuje server Le Figaro.

Sarkozy v úterý nastoupil do věznice, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye.

Video kolující online a patrně pořízené jedním z vězňů zachycuje slovní útoky namířené proti Sarkozymu krátce po jeho nástupu do vězení v Paříži. O záběrech byla vzápětí informována pařížská prokuratura. Následně byli tři lidé vyslýcháni a byly zabaveny dva mobilní telefony. Podle serveru Le Figaro byli poté v pátek dva vězni předvedeni před soud kvůli vyhrožování Sarkozymu, že to bude mít "ve vězení těžké" a že spoluvězni pomstí "bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího"

Sarkozy, který nastoupil do věznice La Santé v úterý, aby si odpykal pěti­letý trest za spiknutí při financování své volební kampaně v roce 2007 za použití prostředků bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, má nyní přidělenou nepřetržitou policejní ochranu.

Kaddafího v roce 2011 po vypuknutí občanské války a zásahu NATO zabili libyjští povstalci. Přesto jedna konspirační teorie viní Sarkozyho ze smrti Kaddáfího jako součásti krytí korupce.

