Sarkozy první noc ve vězení čelil vyhrožování smrtí od spoluvězňů
25. 10. 2025 – 17:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy se necelý den od začátku výkonu trestu stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů, informuje server Le Figaro.
Sarkozy v úterý nastoupil do věznice, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye.
Video kolující online a patrně pořízené jedním z vězňů zachycuje slovní útoky namířené proti Sarkozymu krátce po jeho nástupu do vězení v Paříži. O záběrech byla vzápětí informována pařížská prokuratura. Následně byli tři lidé vyslýcháni a byly zabaveny dva mobilní telefony. Podle serveru Le Figaro byli poté v pátek dva vězni předvedeni před soud kvůli vyhrožování Sarkozymu, že to bude mít "ve vězení těžké" a že spoluvězni pomstí "bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího"
Sarkozy, který nastoupil do věznice La Santé v úterý, aby si odpykal pětiletý trest za spiknutí při financování své volební kampaně v roce 2007 za použití prostředků bývalého libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, má nyní přidělenou nepřetržitou policejní ochranu.
Kaddafího v roce 2011 po vypuknutí občanské války a zásahu NATO zabili libyjští povstalci. Přesto jedna konspirační teorie viní Sarkozyho ze smrti Kaddáfího jako součásti krytí korupce.