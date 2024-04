Mezinárodní festival Laterna fest 2024

Program Laterna festu nabídne tanec i pohybové divadlo, mistrovství komiky či vizuálně poutavou poetiku. Soubory jako Sankai Juku, Umbilical Brothers či Sirqus Alfon patří ke světové špičce a do České republiky zavítají po dlouhé pauze, nebo vůbec poprvé.

Festival se na Nové scéně Národního divadla poprvé představil před dvěma lety z iniciativy uměleckého šéfa Laterny magiky Radima Vizváryho. Letošní dramaturgie se zamýšlí nad relativitou skutečnosti a vyzdvihuje experiment. Uměleckou hodnotu hledá v osobitém propojení forem scénického umění a multimediálních trendů. Hostující soubory a umělce sjednocuje celosvětový ohlas, originalita, technická virtuozita a vášeň pro divadlo. Zvolené tituly oslovují všechny věkové kategorie a zohledňují i odlišný divácký vkus, nabízejí jak silně působivé obrazy, tak kvalitní zábavu, nenapodobitelný styl a ojedinělost.

Jeden z nejslavnějších japonských souborů Sankai Juku se v České republice poprvé představil s inscenací Unetsu v Divadle Archa v září roku 1998. Nyní se vrací do Prahy zahájit své dlouho odkládané evropské turné. V inscenaci Utsushi, které je kompozicí profilových choreografií zakladatele souboru Ushia Amagatsua, se dodnes snoubí vizuální krása s hlubokým duchovnem. Světoznámá komediální dvojice z Austrálie The Umbilical Brothers vsazuje do centra pozornosti grotesku, strhující energii a humor, aby i díky kamerám, zelené ploše a televizním obrazovkám zpochybnili vše jisté. Jejich inscenace The Distraction je přívalem neohraničené fantazie.

S rafinovaně promyšlenou kombinací interaktivní technologie, se zapojením umělé inteligence a využitím optických iluzí a video smyček vystoupí elektro punk popová skupina Sirqus Alfon ze Švédska. Pro jejich inscenaci Play 3.0 je charakteristický ničím nesvazovaný tvůrčí zápal a naprostá svoboda podtrhující nezařaditelnost tvůrců.

zdroj: Elian Bachini

Národní divadlo moravskoslezské přiveze do Prahy taneční dílo Hora od jednoho z předních izraelských choreografů Ohada Naharina. Celek je dynamickým světem udivujících protikladů, na vahách je balancováno na první pohled nespojitelné, krása i ošklivost, živelná a nespoutaná radost z tance s precizní technikou a maximálními nároky na virtuozitu.

Součástí programu jsou také multimediální instalace, diskuse po představeních a další doprovodné akce.

Druhý ročník mezinárodní přehlídky Laterna fest pokračuje ve svém původním záměru vyhledávat technologicky a umělecky progresivní divadelní počiny. Je otevřenou platformou, kde inovace komunikují s tradicí a digitalizace s analogem, člověk s umělou inteligencí. Do svého výběru festival zařazuje práci etablovaných tvůrců, ale také průkopníků nových stylů v oblasti současného tance či nonverbálního divadla. Letošní dramaturgie podtrhuje nadčasovost a zároveň akcentuje nejednoznačný vztah reality a fikce. Zdůrazňuje, že všem hostům je společná touha vyvádět z rovnováhy a hledat k jejímu znovu nalezení neotřelé i fascinující cesty uměleckého vyjadřování.

Laterna fest je setkáním s velmi vzácnými hosty a oslavou multižánrového umění.