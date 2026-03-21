Meteorologové dnes otevřou pracoviště a představí svou činnost
21. 3. 2026 – 9:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Meteorologové dnes představí veřejnosti svoji činnost a pracoviště.
Na pobočkách, observatořích a vybraných profesionálních stanicích Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) po celé zemi se od 09:00 do 14:00 uskuteční už tradiční Den otevřených dveří. Další informace najdou zájemci na webu ČHMÚ.
Program zahrnuje komentované prohlídky pracovišť, ukázky přístrojů, rozhovory s meteorology, hydrology, specialisty na kvalitu ovzduší a dalšími odborníky či aktivity pro rodiny s dětmi. Akce se každoročně koná u příležitosti Světového meteorologického dne, který připadá na 23. března, letos pod heslem "Dnešním pozorováním chráníme zítřek".
V sídle ČHMÚ v pražských Komořanech čekají návštěvníky přednášky o klimatologických změnách, vývoji radarových měření či novém satelitu Meteosat. Uvidí praktickou ukázku hydrologických měření u Vltavy nebo mobilní hydrometeorologickou stanici OBLAK české armády.
Na brněnské pobočce připravili pracovníci ČHMÚ pro příchozí interaktivní kvíz, ukázku znečištěného brněnského vzduchu pod mikroskopem, virtuální realitu i dětskou naučnou hru. V Českých Budějovicích příchozí zjistí, jak se předpovídá počasí, jak vypadají meteorologická měření a pozorování vody. Plzeňské pracoviště nabídne prezentaci lovců bouřek, ukázku měření vodní hodnoty sněhu či prohlídku automatické stanice kvality ovzduší.
V Hradci Králové se zaměří na extrémní projevy počasí, dopady klimatické změny ve východočeském regionu a měření ozónu a slunečního záření. V Ostravě program zahrnuje komentované prohlídky, ukázky měření v terénu i historické přístroje a fotografie zachycující vývoj meteorologické praxe v regionu. Pracovníci pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem seznámí návštěvníky s prací hydrologů, monitoringem kvality ovzduší i zákulisím tvorby předpovědi počasí.
Veřejnosti se otevřou také observatoře Tušimice, Košetice, Dukovany či Temelín a profesionální stanice například v Holešově, Chebu, na Churáňově, Lysé Hoře nebo v Peci pod Sněžkou.