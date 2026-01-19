Dnes je pondělí 19. ledna 2026., Svátek má Doubravka
Počasí dnes -2°C Jasno

Město, které někdo chtěl vymazat z dějin. Moderní technologie ho teď odhalila

19. 1. 2026 – 15:26 | Zpravodajství | Alex Vávra

Město, které někdo chtěl vymazat z dějin. Moderní technologie ho teď odhalila
Velká mešita v Cordobězdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Ztracené město, které mělo být symbolem absolutní moci, po staletí existovalo jen v kronikách a legendách. Nová studie založená na moderní technologii LiDAR však naznačuje, že Madínat az-Záhira, sídlo vlády obávaného Almanzora, může být konečně lokalizována. Pokud se nález potvrdí, čeká islámskou archeologii ve Španělsku jeden z největších objevů posledních desetiletí.

Ještě na počátku 21. století se zdálo, že jedno z největších tajemství islámské archeologie ve Španělsku zůstane navždy skryté pod nánosy času. Město, které mělo být symbolem absolutní moci, administrativním srdcem říše a architektonickým manifestem své doby, zmizelo tak dokonale, že po něm nezůstaly ani jisté mapové stopy. Madínat az-Záhira po staletí existovala spíše v kronikách než v krajině. Nyní se ale zdá, že moderní technologie dokázala to, co generace historiků a archeologů nedokázaly – vrátit ztracené město zpět do hry.

Nová studie badatele Antonia Monterrosa Checy z University of Córdoba přináší dosud nejsilnější fyzické důkazy o tom, kde by se Madínat az-Záhira mohla nacházet. Pomocí vysoce detailních LiDAR dat identifikoval rozsáhlou strukturovanou lokalitu východně od Córdoba, v oblasti známé jako Cabezos de las Pendolillas nedaleko Alcoley, přibližně dvanáct kilometrů od Velké mešity. Právě zde se podle kombinace terénní analýzy a historických pramenů mohl nacházet dávno ztracený mocenský střed al-Andalusu.

LiDAR Technologie LiDARzdroj: Profimedia.cz

Město moci skryté v krajině

Klíčem k celému objevu je technologie LiDAR, která umožňuje číst reliéf krajiny i tam, kde lidské oko vidí jen nenápadné zvlnění terénu nebo vegetaci. Nejnovější třetí celostátní LiDAR snímkování poskytlo výrazně přesnější data než dřívější mapování a dovolilo analyzovat krajinu s nebývalým detailem.

Výsledky jsou pozoruhodné. V terénu se objevují více než 1 200 metrů dlouhé lineární a geometrické anomálie rozprostřené na ploše přibližně 120 hektarů. To je zásadní údaj, protože odpovídá rozloze Madínat az-Zahrá, slavného chalífského palácového města západně od Córdoby. Identifikované struktury naznačují promyšlené městské uspořádání s terasovitou architekturou, obdélníkovými a čtvercovými půdorysy staveb a částmi ortogonální městské mřížky, přičemž některé stavby jsou orientovány k jihovýchodu. Podle autora studie nejde o náhodné tvary, ale o reliéfní stopy rozsáhlé archeologické lokality, která svými znaky odpovídá popisům ztraceného města.

Truhla Truhla z Madínat az-Záhirazdroj: Profimedia.cz

Kdo byl Almanzor a proč jeho město zmizelo

Almanzor, vlastním jménem al-Mansúr ibn Abí Ámir, byl jednou z nejvýraznějších a nejkontroverznějších postav pozdního umajjovského al-Andalusu. Formálně nikdy nenesl titul chalífy, ve skutečnosti však na přelomu 10. a 11. století ovládal říši jako faktický vládce Córdoby. Jako vrchní správce a vojenský velitel soustředil veškerou moc do svých rukou, vedl desítky vojenských tažení proti křesťanským královstvím na severu Pyrenejského poloostrova a výrazně proměnil politickou rovnováhu celé oblasti.

Právě Madínat az-Záhira byla hmotným symbolem této nové moci. Vznikla rychle, účelově a bez ambice stát se tradičním městem. Byla navržena jako politické a administrativní centrum říše, odkud Almanzor řídil stát, armádu i dvorskou administrativu. Současně měla architektonicky soupeřit s Madínat az-Zahrá, někdejším symbolem chalífské moci, a jasně ukazovat, kdo je skutečným vládcem al-Andalusu.

Almanzor Vladce Almanzorzdroj: Profimedia.cz

Po Almanzorově smrti se však systém, který vybudoval, rychle zhroutil. Následné občanské války vedly k cílenému zničení města, jeho rozebrání a opětovnému využití stavebního materiálu. Madínat az-Záhira tak prakticky zmizela z povrchu země a stala se topografickou záhadou. Vzniklo více než dvacet hypotéz o její poloze, žádná však nebyla podložena přesvědčivými fyzickými důkazy.

Mohlo by vás zajímat

Nový výzkum přidává k LiDAR datům i silný historický kontext. Oblast Pendolillas je doložena nejméně od 15. století jako královská dehesa a za vlády Filipa II. se stala sídlem Královských hřebčínů. To naznačuje dlouhodobě kontrolované využívání krajiny bez rozsáhlé zástavby, což mohlo přispět k zachování archeologických struktur pod povrchem. Spolu s oblastí Madínat az-Zahrá jde navíc o jednu z pouhých dvou královských dehes v rámci katastru Córdoby, což podtrhuje výjimečný politický a symbolický význam tohoto území napříč staletími.

Pokud archeologické vykopávky potvrdí závěry LiDAR analýzy, půjde o objev, který zásadně promění naše chápání moci, urbanismu a práce s krajinou v pozdním umajjovském al-Andalusu. Madínat az-Záhira by se tak po tisíci letech definitivně přesunula z oblasti legend do světa hmatatelných historických faktů a Almanzorovo město by znovu vystoupilo z krajiny, tentokrát ne jako mýtus, ale jako archeologická realita.

Zdroje:
ancient-origins.net, Arkeonews, Interesting Engineering
Profilový obrázek
Alex Vávra
Rád hledám příběhy nejen v realitě, ale i mezi stránkami knih, v hudbě nebo na filmovém plátně. Ve volných chvílích se nejčastěji ztrácím ve světě literatury. Občas si dopřeju i herní zážitek, nejraději sahám po simulátorech.

Předchozí článek

EU se nenechá Spojenými státy vydírat, shodli se ministři Německa a Francie

Následující článek

Tahle barva vlasů může opticky přidat až deset let. Proč ji ženy pořád milují?

Nejnovější články