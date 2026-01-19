Město, které někdo chtěl vymazat z dějin. Moderní technologie ho teď odhalila

Ještě na počátku 21. století se zdálo, že jedno z největších tajemství islámské archeologie ve Španělsku zůstane navždy skryté pod nánosy času. Město, které mělo být symbolem absolutní moci, administrativním srdcem říše a architektonickým manifestem své doby, zmizelo tak dokonale, že po něm nezůstaly ani jisté mapové stopy. Madínat az-Záhira po staletí existovala spíše v kronikách než v krajině. Nyní se ale zdá, že moderní technologie dokázala to, co generace historiků a archeologů nedokázaly – vrátit ztracené město zpět do hry.
Nová studie badatele Antonia Monterrosa Checy z University of Córdoba přináší dosud nejsilnější fyzické důkazy o tom, kde by se Madínat az-Záhira mohla nacházet. Pomocí vysoce detailních LiDAR dat identifikoval rozsáhlou strukturovanou lokalitu východně od Córdoba, v oblasti známé jako Cabezos de las Pendolillas nedaleko Alcoley, přibližně dvanáct kilometrů od Velké mešity. Právě zde se podle kombinace terénní analýzy a historických pramenů mohl nacházet dávno ztracený mocenský střed al-Andalusu.
Město moci skryté v krajině
Klíčem k celému objevu je technologie LiDAR, která umožňuje číst reliéf krajiny i tam, kde lidské oko vidí jen nenápadné zvlnění terénu nebo vegetaci. Nejnovější třetí celostátní LiDAR snímkování poskytlo výrazně přesnější data než dřívější mapování a dovolilo analyzovat krajinu s nebývalým detailem.
Výsledky jsou pozoruhodné. V terénu se objevují více než 1 200 metrů dlouhé lineární a geometrické anomálie rozprostřené na ploše přibližně 120 hektarů. To je zásadní údaj, protože odpovídá rozloze Madínat az-Zahrá, slavného chalífského palácového města západně od Córdoby. Identifikované struktury naznačují promyšlené městské uspořádání s terasovitou architekturou, obdélníkovými a čtvercovými půdorysy staveb a částmi ortogonální městské mřížky, přičemž některé stavby jsou orientovány k jihovýchodu. Podle autora studie nejde o náhodné tvary, ale o reliéfní stopy rozsáhlé archeologické lokality, která svými znaky odpovídá popisům ztraceného města.
Kdo byl Almanzor a proč jeho město zmizelo
Almanzor, vlastním jménem al-Mansúr ibn Abí Ámir, byl jednou z nejvýraznějších a nejkontroverznějších postav pozdního umajjovského al-Andalusu. Formálně nikdy nenesl titul chalífy, ve skutečnosti však na přelomu 10. a 11. století ovládal říši jako faktický vládce Córdoby. Jako vrchní správce a vojenský velitel soustředil veškerou moc do svých rukou, vedl desítky vojenských tažení proti křesťanským královstvím na severu Pyrenejského poloostrova a výrazně proměnil politickou rovnováhu celé oblasti.
Právě Madínat az-Záhira byla hmotným symbolem této nové moci. Vznikla rychle, účelově a bez ambice stát se tradičním městem. Byla navržena jako politické a administrativní centrum říše, odkud Almanzor řídil stát, armádu i dvorskou administrativu. Současně měla architektonicky soupeřit s Madínat az-Zahrá, někdejším symbolem chalífské moci, a jasně ukazovat, kdo je skutečným vládcem al-Andalusu.
Po Almanzorově smrti se však systém, který vybudoval, rychle zhroutil. Následné občanské války vedly k cílenému zničení města, jeho rozebrání a opětovnému využití stavebního materiálu. Madínat az-Záhira tak prakticky zmizela z povrchu země a stala se topografickou záhadou. Vzniklo více než dvacet hypotéz o její poloze, žádná však nebyla podložena přesvědčivými fyzickými důkazy.
Nový výzkum přidává k LiDAR datům i silný historický kontext. Oblast Pendolillas je doložena nejméně od 15. století jako královská dehesa a za vlády Filipa II. se stala sídlem Královských hřebčínů. To naznačuje dlouhodobě kontrolované využívání krajiny bez rozsáhlé zástavby, což mohlo přispět k zachování archeologických struktur pod povrchem. Spolu s oblastí Madínat az-Zahrá jde navíc o jednu z pouhých dvou královských dehes v rámci katastru Córdoby, což podtrhuje výjimečný politický a symbolický význam tohoto území napříč staletími.
Pokud archeologické vykopávky potvrdí závěry LiDAR analýzy, půjde o objev, který zásadně promění naše chápání moci, urbanismu a práce s krajinou v pozdním umajjovském al-Andalusu. Madínat az-Záhira by se tak po tisíci letech definitivně přesunula z oblasti legend do světa hmatatelných historických faktů a Almanzorovo město by znovu vystoupilo z krajiny, tentokrát ne jako mýtus, ale jako archeologická realita.