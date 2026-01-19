EU se nenechá Spojenými státy vydírat, shodli se ministři Německa a Francie
19. 1. 2026 – 15:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropa se nenechá vydírat a připravuje jednotná protiopatření pro případ, že Spojené státy uvalí na některé členy Evropské unie cla kvůli Grónsku. Na tiskové konferenci to dnes řekl německý ministr financí a vicekancléř Lars Klingbeil.
Dosavadní celní ujednání se Spojenými státy jsou podle něj u ledu. Také francouzský ministr financí Roland Lescure před novináři slíbil, že reakce na případná nová americká cla bude jednotná a koordinovaná, a vyzval, aby se EU nebála použít takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku.
Americký prezident Donald Trump o víkendu oznámil, že hodlá od 1. února uvalit dodatečné clo deset procent na Dánsko, Švédsko, Francii, Německo, Nizozemsko a Finsko, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko. Tyto země se podle něj postavily proti jeho přání získat Grónsko, které je autonomní součástí Dánského království. Trumpovu hrozbu už odsoudila řada evropských politiků, například norský premiér Jonas Gahr Störe ji dnes označil za "nepřijatelnou".
"Německo a Francie se shodují v tom, že se nenecháme vydírat," řekl Klingbeil na tiskové konferenci se svým francouzským kolegou. Dodal, že po případném uvalení nových amerických cel bude následovat "jasná a jednotná" odpověď EU, žádná z evropských zemí si ale podle něj nepřeje eskalaci. "Jsme připraveni jednat, nehodláme se ale nechat vydírat," uvedl Klingbeil.
"Dosavadní celní dohoda, kterou se Spojenými státy máme a která měla být tento týden schválena v Evropském parlamentu, je u ledu," uvedl také německý vicekancléř. Připomněl, že EU má celní seznam připravený už od loňska, když se dojednávala obchodní dohoda mezi EU a USA, ale pozastavený do 6. února. "Tyto (cla) mohou vstoupit v platnost," řekl.
Klingbeil i jeho francouzský kolega Lescure také připomněli, že má EU nástroj proti ekonomickému nátlaku (ACI), který EU dosud nikdy nepoužila. Nástroj schválený teprve před dvěma lety Bruselu umožňuje sáhnout k odvetným opatřením vůči třetím státům, které vyvíjejí na členské země ekonomický tlak. Použití nástroje vyžaduje schválení kvalifikovanou většinou zemí EU.
Francouzský ministr Lescure zdůraznil, že případná reakce na zavedení cel bude jednotná a koordinovaná. Vydírání evropských zemí označil za "nepřijatelné". Francie, která nyní předsedá skupině G7, podle Lescurea v příštích dnech zorganizuje setkání ministrů financí této skupiny, jejímiž členy jsou kromě Francie a Německa také USA, Kanada, Japonsko, Itálie a Británie. Na schůzkách zástupce sedmičky zemí doplňují tradičně i představitelé EU.
Spojené státy tvrdí, že musejí ovládnout Grónsko, aby zajistily svou národní bezpečnost. V Arktidě podle Trumpa roste vojenská přítomnost Ruska a Číny. Evropské státy NATO vyzývají USA ke společné ochraně Grónska a Arktidy.