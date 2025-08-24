Město chystá radikální krok. Povolí lidem jen dvě hodiny telefonu denně
24. 8. 2025 – 9:03 | Zpravodajství | Alex Vávra
Japonské město Toyoake chce svým obyvatelům doporučit, aby mimo práci a školu trávili u chytrých telefonů maximálně dvě hodiny denně. Návrh vyhlášky má chránit zdraví a spánek, ale vyvolal ostrou debatu – část veřejnosti považuje omezení za nereálné a zasahující do soukromí.
Digitální závislost je v Japonsku stále častěji probíraným tématem a právě město Toyoake v prefektuře Aichi se rozhodlo zasáhnout. Radnice přišla s návrhem vyhlášky, která vyzývá obyvatele, aby mimo práci a školu omezili čas u chytrého telefonu na dvě hodiny denně. Pokud vyhláška projde příští týden, začne platit už v říjnu.
Na první pohled to zní jako přísný zákaz, ale podle starosty Masafumiho Kokiho jde pouze o doporučení. „Chceme zabránit nadměrnému používání zařízení, které může vést k fyzickým a psychickým potížím, včetně problémů se spánkem,“ vysvětlil v oficiálním prohlášení. Součástí návrhu jsou také konkrétní doporučení pro děti – žáci základních škol by měli telefony odložit nejpozději ve 21 hodin, studenti nižších středních škol a starší pak o hodinu později.
Vlna kritiky na internetu
Jen co se plán dostal na veřejnost, okamžitě vyvolal vlnu nevole. Sociální sítě zaplavily komentáře, které návrh označily za nerealistický. „Rozumím jejich záměru, ale dvouhodinový limit je nemožný,“ napsal jeden z uživatelů platformy X. Další připojil ironickou poznámku: „Za dvě hodiny si na smartphonu ani nestihnu přečíst knihu nebo zhlédnout film.“
Část lidí se domnívá, že město by nemělo zasahovat do rodinného života a určovat, kolik času mají děti či dospělí strávit s telefonem v ruce. Rozhořčené reakce donutily starostu upřesnit, že se opravdu nejedná o závazné pravidlo, ale o doporučení. „Pokyny uznávají, že chytré telefony jsou v každodenním životě užitečné a nepostradatelné,“ dodal Koki, aby uklidnil veřejné mínění.
Inspirace z Kagawa a realita dneška
Toyoake není první, kdo se snaží regulovat digitální návyky. Už v roce 2020 vydala prefektura Kagawa první vyhlášku svého druhu, která doporučovala dětem omezit hraní videoher na jednu hodinu denně během školního týdne a na 90 minut o prázdninách. Stejně tak radnice v Kagawě stanovila doporučený večerní „digitální zákaz vycházení“ – děti od 12 do 15 let by měly odložit telefony po deváté večer, zatímco mladiství do 18 let až po desáté.
Výsledky těchto opatření jsou ale sporné. Podle průzkumu Agentury pro děti a rodiny, zveřejněného letos v březnu, tráví japonští mladí lidé na internetu během pracovních dnů průměrně něco přes pět hodin denně. Tato čísla jasně ukazují, že realita digitálního života je daleko od doporučení úřadů.
Symbolické gesto, nebo začátek změny?
Otázkou zůstává, jestli dvouhodinový limit v Toyoake dokáže skutečně něco změnit. Může jít jen o symbolické gesto, kterým se město snaží upozornit na rostoucí problém závislosti na telefonech, nebo o první krok k větší osvětě v celé zemi. Návrh sice vyvolal bouřlivou debatu a posměšné reakce, ale zároveň znovu otevřel téma, které se týká nejen Japonska, ale i zbytku světa: kolik času je ještě zdravé strávit na mobilu a kdy už to začíná ohrožovat naše zdraví i sociální vztahy? Možná je proto skutečným cílem vyhlášky nikoliv přísná kontrola, ale přimět lidi k zamyšlení, zda by nebylo lepší občas telefon odložit a věnovat čas sobě, rodině nebo obyčejnému odpočinku.