K nepoznání! Ze známého herce je najednou holohlavý tvrďák. Důvod proměny je jasný
24. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Mužný vous, holá hlava, silný stroj a široká ramena. Faktor drsnosti známého herce se zvedl asi tak padesátinásobně.
Oblíbený herec Martin Hofmann nikdy nevypadal jako úplný měkoň, do kterého by si každý mohl beztrestně kopnout. I tak je ale rozdíl mezi jeho běžnou a novou vizáží naprosto propastný.
Martin ukázal novou image na Instagramu: Oholil hlavu, nechal si narůst vousy a tvář ozdobil pekelně nabroušeným výrazem.
Samozřejmě se nejedná o žádný prapodivný projev krize středního věku. Ne, Martin se proměnil kvůli roli – ve filmu bude hrát drsného motorkáře.
„Říkají mi Lars... název nového filmu, který jsme právě začali natáčet. Metal, motorka, krimi, hlava, krásné ženy a divný chlapi,“ popsal nový projekt sám Hofmann.
Mezi fanoušky se jeho nová vizáž dočkala nadšených reakcí. A že mu to sekne, přišlo říct i pár hereckých kolegů: S pochvalou přispěchala třeba Aneta Krejčíková.
View this post on Instagram