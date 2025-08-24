Dnes je neděle 24. srpna 2025., Svátek má Bartoloměj
24. 8. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

K nepoznání! Ze známého herce je najednou holohlavý tvrďák. Důvod proměny je jasný
zdroj: Profimedia.cz
Mužný vous, holá hlava, silný stroj a široká ramena. Faktor drsnosti známého herce se zvedl asi tak padesátinásobně.

Oblíbený herec Martin Hofmann nikdy nevypadal jako úplný měkoň, do kterého by si každý mohl beztrestně kopnout. I tak je ale rozdíl mezi jeho běžnou a novou vizáží naprosto propastný.

Martin ukázal novou image na Instagramu: Oholil hlavu, nechal si narůst vousy a tvář ozdobil pekelně nabroušeným výrazem.

Samozřejmě se nejedná o žádný prapodivný projev krize středního věku. Ne, Martin se proměnil kvůli roli – ve filmu bude hrát drsného motorkáře.

„Říkají mi Lars... název nového filmu, který jsme právě začali natáčet. Metal, motorka, krimi, hlava, krásné ženy a divný chlapi,“ popsal nový projekt sám Hofmann.

Mezi fanoušky se jeho nová vizáž dočkala nadšených reakcí. A že mu to sekne, přišlo říct i pár hereckých kolegů: S pochvalou přispěchala třeba Aneta Krejčíková.

