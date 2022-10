Města po celé Ukrajině hlásí výbuchy, jsou mrtví a zranění

V důsledku zásahů se část ukrajinských oblastí ocitla bez elektrického proudu. Premiér varoval spoluobčany, že musí být připraveni také na výpadky v dodávkách vody a na poruchy spojení.

Rusko dnes ráno spustilo ostřelování mnoha ukrajinských měst raketami. Ruská vojska podle náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného vystřelila proti Ukrajině 75 raket, z nichž se 41 podařilo sestřelit, nálety ale pokračují. Terčem ruských střel se stal Kyjev, Charkov, Dnipro, Lvov, ale také další velká ukrajinská města.

Podle prezidenta Volodymyra Zelenského jsou cílem úderů ukrajinská energetická infrastruktura i lidé. Čas a místa útoků si Rusko vybralo tak, aby napáchalo co největší škody, dodal prezident.

