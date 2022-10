Putin: Údery na Ukrajině jsou odvetou za teroristické útoky na ruské území

Ukrajinskými městy od východu na západ země včetně Kyjeva dnes dopoledne v několika vlnách otřásly výbuchy. Podle agentury Reuters se jednalo o největší koordinovaný útok na ukrajinské území od prvních týdnů ruské invaze. Ukrajinské úřady hlásí mrtvé a zraněné a výpadky v energetické síti, v Kyjevě rakety dopadly mimo jiné na budovu filharmonie, muzea, ale i dětské hřiště.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že útoky jsou součástí speciální vojenské operace, jak Moskva oficiálně nazývá svou invazi na Ukrajinu. Na tiskovém brífinku odkázal novináře s dotazy na ministerstvo obrany.

„Ruské ozbrojené síly dnes masivně zaútočily přesnými střelami s dlouhým doletem na cíle vojenského velení, komunikace a energetickou síť Ukrajiny. Účel útoku byl splněn. Všechny určené objekty byly zasaženy,“ řekl následně mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

„Je jasné, že ukrajinské tajné služby nařídily, zorganizovaly a provedly teroristický útok s cílem zničit klíčovou civilní infrastrukturu,“ řekl Putin k útoku na Kerčský most. Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil, ale například list The New York Times s odvoláním na anonymního ukrajinského představitele o víkendu napsal, že výbuch na mostě byl prací ukrajinských tajných služeb.

„Pokud budou pokusy o provedení teroristických útoků na našem území pokračovat, Rusko tvrdě odpoví v míře, která bude odpovídat hrozbě namířené na Ruskou federaci,“ řekl Putin na setkání s členy ruské bezpečnostní rady.

Dnešní raketové útoky na ukrajinská města jsou dalším očividným projevem ruského cynismu a barbarství, uvedlo na twitteru české ministerstvo zahraničí s tím, že cílit na civilisty je zbabělé. Premiér Petr Fiala (ODS) poznamenal, že ruské útoky nejsou zaměřeny na poškození vojenské infrastruktury, ale jde o vraždění civilistů a šíření strachu. Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) hovoří o mstivých válečných zločinech. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je nutné dále podporovat Ukrajinu.

„Dnešní masivní raketové útoky na města jsou dalším očividným projevem ruského cynismu a barbarství. Cílit na civilisty je zbabělé. Apelujeme na Rusko, ať zastaví tuto nesmyslnou válku!“ uvedla česká diplomacie.

Ruské útoky nejsou podle Fialy zaměřeny na poškození vojenské infrastruktury. „Válečná agresivní politika Ruska nesmí uspět, myslíme na nevinné oběti a podporujeme Ukrajinu v jejím spravedlivém boji,“ podotkl předseda vlády.

„Putinovo bombardování center ukrajinských měst není ničím jiným než mstivým válečným zločinem. Útoky proti civilistům a dětem jsou neomluvitelné,“ poznamenal Bartoš. „Budeme nadále podporovat Ukrajinu a její lid v boji za svobodu, za život,“ dodal.

„Rakety dopadají na centrum Kyjeva, na města po celé Ukrajině. Dopadají na školky, dětská hřiště, na univerzitu, na civilní budovy. Tohle je důvod, proč nesmíme přestat podporovat Ukrajinu,“ napsal Rakušan.

Podle předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) stále probíhá válka o podobu svobodného světa. „Dnešní ruské útoky na centrum Kyjeva a obytné čtvrti dalších ukrajinských měst jsou dalšími zločiny režimu Vladimira Putina,“ sdělila.

Šéf sněmovního evropského výboru Ondřej Benešík (KDU-ČSL) poznamenal, že Rusové míří jak na ukrajinské systémy protivzdušné obrany, tak na civilní energetickou infrastrukturu. „Ničí teplárny, rozvodné sítě, mobilní spojení. Ví, že tím průběh války nezmění. Prohrají. Je to odporný válečný zločin! Barbarství v krystalické podobě,“ uvedl.

„Jestli ještě někdo mohl mít pochyby, zda ruské rakety nezasahují ukrajinské civilní cíle ‚omylem‘, nyní jde o zřejmý záměr. Bombardovat města a zabíjet civilní obyvatele, to není ‚speciální operace‘, ale prostě válečný zločin,“ sdělil předseda senátního zahraničního, branného a bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý).

Rusko podle něj používá teroristické metody. „A proto k němu musíme přistupovat jako k aktérovi terorismu,“ napsal. O situaci bude v úterý jednat jeho výbor a navrhne usnesení pro středeční schůzi horní komory.

„Ruské ostřelování civilních oblastí Ukrajiny raketami je nepřijatelné. Je to projev Putinovy slabosti, nikoliv síly,“ napsal britský ministr zahraničí James Cleverly na twitteru v reakci na rozsáhlé ruské útoky, které dnes zasáhly města po celé Ukrajině. Dodal, že hovořil se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou, aby ho ujistil o „morální a praktické podpoře“ Británie.

Dnešní útoky odsoudil i náměstek pro bezpečnost britské ministryně vnitra Tom Tugendhat, který byl donedávna šéfem zahraničního výboru Dolní sněmovny. „Útok na civilisty je odporný čin. Ruské válečné zločiny jsou záznamem selhání a ostudy,“ uvedl.

„Jsem hluboce šokován útoky Ruska na civilisty v Kyjevě a dalších ukrajinských městech. Takové činy nemají v 21. století místo. Co nejdůrazněji je odsuzuji. Stojíme na straně Ukrajiny. Další vojenská podpora ze strany EU je na cestě,“ napsal na twitteru šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell.

Another rocket attack on #Zaporizhia. Russian troops fired a rocket at a residential building again. A whole section of the house was destroyed. There may be people under the rubble, rescuers are working at the scene of the tragedy. pic.twitter.com/eu2oAZLliE