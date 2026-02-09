Měsíc musí počkat. Průlomový let astronautů NASA se odkládá
9. 2. 2026 – 13:38 | Zpravodajství | Alex Vávra
Historický návrat lidí k Měsíci se odkládá. NASA posunula start mise Artemis II kvůli technickým problémům při klíčovém testu nové rakety SLS, která má po více než padesáti letech znovu vynést astronauty do hlubokého vesmíru.
NASA se po více než půl století chystá vrátit člověka k Měsíci. Ne jako nostalgickou reprízu Apolla, ale jako první krok k dlouhodobé přítomnosti lidstva mimo Zemi. O to bolestivější je fakt, že historická mise Artemis II zatím zůstává pevně na zemi. Technické potíže během klíčového testu nejvýkonnější rakety v dějinách agentury přinutily NASA zatáhnout za ruční brzdu a posunout start nejméně na březen. A znovu se ukázalo, že i v éře moderních technologií dokáže jeden prvek potrápit celý kosmický program.
Problémy se objevily během takzvané wet dress rehearsal, tedy komplexní generální zkoušky startu. Raketa Space Launch System byla na rampě naplněna stovkami tisíc galonů extrémně podchlazeného paliva a řídicí tým simuloval kompletní odpočet. Právě v této fázi inženýři zaznamenali úniky kapalného vodíku, tedy stejného paliva, které už v minulosti opakovaně komplikovalo vývoj SLS.
Vodík je sice mimořádně účinný, ale také extrémně problematický. Má velmi malé molekuly, snadno uniká i přes mikroskopické netěsnosti a při teplotě minus 253 stupňů Celsia klade na materiály i konstrukci rakety obrovské nároky. NASA se během testu pokusila úniky řešit úpravami plnění, přerušováním toku paliva i zahříváním kritických míst, ale bez úspěchu. Odpočet se nakonec zastavil zhruba pět minut před simulovaným startem.
Situaci navíc zkomplikoval problém s ventilem u kosmické lodi Orion, která se nachází na vrcholu téměř stometrové rakety a během desetidenní mise poslouží čtyřem astronautům jako domov i pracoviště. Test se protáhl hluboko do noci a NASA se rozhodla zkoušku ukončit.
Odklad, který má dát odpovědi
NASA přiznává, že i když očekávala hladší průběh příprav než u bezpilotní mise Artemis I v roce 2022, podobné potíže jsou u takto složitého systému stále realitou. Přibližně měsíční odklad má dát týmům čas na důkladnou analýzu dat a další tankovací test. Menší opravy by mělo být možné provést přímo na startovní rampě, návrat rakety do montážní haly by ale znamenal výrazně delší zdržení.
Posádka mise Artemis II mezitím opustila karanténu v Houstonu, do níž nastoupila kvůli ochraně před nemocemi. Do izolace se astronauti vrátí znovu asi dva týdny před dalším pokusem o start. Podle NASA se na problémech nepodílelo chladné počasí na Floridě, kabina Orion byla po celou dobu vyhřívána a pozemní systémy chráněny nepřetržitým profukováním.
Pro samotné astronauty jde o frustrující, ale očekávatelný vývoj. Program Artemis má ambici posunout hranice dál než kdy dřív a i vedení NASA otevřeně připomíná, že Space Launch System je stále experimentální nosič, na kterém se agentura učí s každým dalším testem.
První krok k návratu na Měsíc
Artemis II bude prvním pilotovaným letem nové éry průzkumu Měsíce. Čtyři astronauti, tři z USA a jeden z Kanady, absolvují přibližně 685 tisíc mil dlouhou cestu kolem Měsíce a zpět. Na povrchu Měsíce nepřistanou ani nevstoupí na jeho oběžnou dráhu, jejich úkolem bude otestovat systémy podpory života, komunikace a celkovou připravenost lodi Orion na budoucí přistání.
Půjde o první návrat lidí do blízkosti Měsíce od roku 1972. Mise má zároveň silný symbolický rozměr: Christina Koch se stane první ženou a Victor Glover prvním člověkem jiné než bílé pleti, kteří se vydají za hranice nízké oběžné dráhy Země.
Artemis II má otevřít dveře misi Artemis III, která má dopravit astronauty k jižnímu pólu Měsíce a položit základy trvalejší lidské přítomnosti na jeho povrchu. Odklad tak není koncem snu, ale připomínkou, že cesta zpět k Měsíci nebude jednoduchá. Pokud má lidstvo znovu opustit bezpečnou blízkost Země, musí si každý krok pečlivě odzkoušet. A někdy to prostě znamená čekat o něco déle.