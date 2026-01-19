Luxusní dovolená, na kterou potřebujete raketu. Hotel na Měsíci už bere rezervace
19. 1. 2026 – 15:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dovolená na Měsíci přestává být sci-fi. Kalifornský startup GRU Space už přijímá milionové zálohy na pobyt v prvním lunárním hotelu a slibuje zážitek, který má být začátkem skutečné lidské přítomnosti mimo Zemi.
Luxusní cestování už dávno není jen o soukromých ostrovech, podmořských vilách nebo letech na okraj atmosféry. Podle kalifornského startupu GRU Space se další hranice posouvá mnohem dál – až na samotný Měsíc. Společnost tvrdí, že právě teď nastává okamžik, kdy se vesmír přestává týkat výhradně států a gigantických korporací a začíná se otevírat i extrémně bohatým jednotlivcům, kteří hledají zážitek, jaký nemá v historii obdoby.
GRU Space už dnes přijímá rezervace na pobyt v hotelu, který má vzniknout na povrchu Měsíce kolem roku 2032. Zálohy se pohybují mezi 250 tisíci a jedním milionem dolarů a přestože samotná stavba zatím existuje jen na papíře a vizualizacích, firma tvrdí, že zájemců rychle přibývá. Pro některé je to splněný sen o cestě mimo Zemi, pro jiné investice do budoucnosti, která se podle technologických vizionářů blíží rychleji, než si většina lidí připouští.
Za projektem stojí Skyler Chan, absolvent elektrotechniky a informatiky z University of California v Berkeley, který firmu rozjel v rámci akcelerátoru Y Combinator. Už během studia se pohyboval na pomezí kosmických technologií, automatizace a robotiky a dlouhodobě prosazuje myšlenku, že právě soukromé iniciativy mohou sehrát klíčovou roli při rozšiřování lidské přítomnosti mimo Zemi. GRU Space má podle dostupných informací podporu investorů napojených na letecký, kosmický i obranný průmysl a spolupracuje s odborníky na planetární vědy.
Hotel na Měsíci jako začátek nové éry
První verze lunárního hotelu má mít podobu nafukovacích habitatů určených maximálně pro čtyři hosty. Pobyt by měl trvat několik dní a nabídnout zážitky, které zatím známe jen z filmů a archivních záběrů astronautů. Počítá se s vycházkami po měsíčním povrchu, jízdou v lunárních vozítkách i s aktivitami přizpůsobenými nízké gravitaci. Nejde však jen o atrakci pro bohaté dobrodruhy, ale o testovací fázi, která má ověřit životaschopnost delšího lidského pobytu mimo Zemi.
Tyto první struktury mají fungovat zhruba deset let. Následně je plánováno jejich nahrazení trvalejší stavbou, která už nebude závislá na dovozu stavebních materiálů ze Země. GRU Space chce využít robotické systémy schopné zpracovávat měsíční půdu na pevné stavební bloky a z nich sestavovat odolné konstrukce. Inspirací má být klasická architektura, konkrétně sanfranciský Palace of Fine Arts, ovšem přizpůsobený extrémním podmínkám lunárního prostředí.
Dlouhodobým cílem není jen luxusní hotel, ale zárodek širšího osídlení. Firma otevřeně mluví o nastartování lunární ekonomiky, která by zahrnovala výzkum, výrobu, logistiku i další formy cestovního ruchu. Podle tohoto scénáře by turistika mohla sehrát roli podobnou té, jakou sehrála letecká doprava v první polovině 20. století.
Kolik stojí noc mimo Zemi
Finanční stránka projektu je stejně ambiciózní jako technická. Konečná cena pobytu zatím stanovena nebyla, ale odhady hovoří o částkách přesahujících 10 milionů dolarů včetně dopravy. Jen samotná cesta raketou by měla stát víc než většina rodinných domů. Zájemci navíc musí počítat s nevratným registračním poplatkem a sérií zdravotních, finančních i bezpečnostních prověrek.
Plánovaný harmonogram počítá s první testovací lunární misí v roce 2029, která má ověřit podmínky na místě a umožnit zahájení stavebních experimentů. O dva roky později by měly následovat další mise s nákladem do oblasti poblíž lunární propasti, jež nabízí přirozenou ochranu před radiací a extrémními teplotními výkyvy. Projekt zároveň zapadá do širších plánů Spojených států, které uvažují o trvalé přítomnosti na Měsíci do konce tohoto desetiletí.
Hotel na Měsíci zatím nemá recepci ani první hosty, ale už teď ukazuje, jak se mění představa o cestování i o budoucnosti lidstva. Pro jedny jde o extravagantní hračku pro miliardáře, pro jiné o první skutečný krok k tomu, aby se lidé stali meziplanetárním druhem. Ať už dopadne projekt jakkoli, jedno je jisté. Myšlenka dovolené mimo Zemi už není sci-fi, ale téma, které se začíná řešit s konkrétními termíny, rozpočty a rezervacemi.