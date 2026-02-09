Dnes je pondělí 9. února 2026., Svátek má Apolena
Protiklady se přitahují a funguje jim to. Sára Sandeva přiznala, že Jakuba Prachaře ze začátku nemohla vystát

9. 2. 2026 – 14:17 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Pokud si myslíte, že seznámení hvězdného páru připomínalo romantický film s růžovými lístky, Sára Sandeva vás rychle vyvede z omylu. Jejich první setkání na natáčení pohádky Čertoviny sice proběhlo v klidu a Jakub ji dokonce pochválil za herecký výkon, ale skutečný „dojem“ zanechal až na následné premiéře.

Sára Sandeva a Jakub Prachař dnes tvoří jeden z nejstabilnějších a nejoblíbenějších párů českého showbyznysu, ale jejich cesta ke společnému štěstí rozhodně nezačala romantickým vzplanutím. Právě naopak – při jejich prvním zásadním setkání si Sára o Jakubovi pomyslela, že je to ten největší blbeček na světě. Přestože je dělí třináctiletý věkový rozdíl a povahově jsou jako oheň a voda, jejich vztah trvá už čtyři a půl roku a dokazuje, že protiklady se skutečně přitahují

profimedia-1052217250
Jedna fotbalová hláška na premiéře a bylo jasno

Sára na toto období vzpomíná s humorem, ale tehdy jí do smíchu moc nebylo. Žila totiž s fotbalistou Sýkorou, který hrál za Slavii, což je pro Jakuba Prachaře téma posvátnější než rodinný recept na knedlíky. Namísto kolegiálního pozdravu se Jakub na premiéře k páru naklonil a zahlásil: Prosím tě, dneska večer neprc…e, zítra hraješ!. Sára, tehdy oděná do elegance, jen nevěřícně zírala na Jakuba v jeho „vkusných“ červeno-černých pruhovaných kalhotách a v duchu si řekla, že je to ten největší blbeček na světě.

Padesát dní s mužem, kterého nemohla vystát

Když se po pěti letech dozvěděla, že s ním má točit seriál Dvojka na zabití, málem omdlela hrůzou, že s ním padesát dní nepřežije. Osud (a Jakubův natržený sval) to ale chtěl jinak.

Jejich společné natáčení začalo stylově – Jakub si hned první den natrhl sval. Zatímco on se radoval, že televizi ušetřil miliony za drahé akční scény, Sára ho proklínala, protože všechny jeho běhací a akční scény musela oddřít za něj. Možná právě tady, mezi funěním v akčních scénách a Jakubovým kulháním, přeskočila jiskra, která trvá už čtyři a půl roku.

profimedia-0971635421 Jakub Prachař a Sára Sandevazdroj: Profimedia

Když je doma pořád hlučno, zmateně – a vlastně nikdy nuda

Jakub o sobě otevřeně říká, že má ADHD, což se v roce 1983 diagnostikovalo jako „parchant“ nebo „rodinný otrava“. Sára to pociťuje denně – Jakub jí totiž naservíruje průměrně 17 nových informací denně. Problém je jen v tom, že jsou často 15 let staré nebo obsahují desítky faktických omylů, jak ho jednou usadil odborník z hvězdárny.

Aby toho nebylo málo, jejich usínání doprovází dokumenty o vesmíru nebo Hitlerovi. Sára se dříve pokoušela Jakuba ve společnosti krotit nenápadným sáhnutím na stehno, aby se ke slovu dostal i někdo jiný, ale nakonec to vzdala – to, co Jakub říká, je prý stejně vždycky desetkrát zajímavější.

Od výhrůžek pljeskavicí k buřtům v troubě

A jak do toho zapadá Sářina horkokrevná makedonská rodina? První setkání s otcem bylo pro Jakuba mírně stresující. Tatínek mu totiž ve vtipu (doufejme) slíbil, že pokud Sáře ublíží, rozemele ho do pljeskavice a prostřelí mu kolena. Dnes jsou z nich ale nejlepší kamarádi, kteří si telefonují častěji než Sára s tátou a řeší důležité věci jako fotbal a pečení buřtů v troubě.

Zdá se tedy, že recept na šťastný vztah je jednoduchý: jeden musí být „oheň“, druhý „voda“, jeden musí běhat a druhý musí mít v zásobě 17 (ne úplně přesných) faktů o vesmíru.

Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Nejnovější články