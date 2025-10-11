Měl rakovinu! Slavný spisovatel a novinář: "Zubatá už si mě označkovala"
11. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbený spisovatel a neohrožený investigativní novinář povyprávěl o zážitcích i zdravotních problémech.
Známý investigativní reportér a novinář Josef Klíma před několika dny křtil svou novou knihu Tváří v tvář zločinu. U té příležitosti si popovídal s redaktorem magazínu eXtra a prozradil, že nebezpečných situací má za sebou víc než dost. A ne vždy kvůli kariéře nebo kriminálníkům.
„Více jsem se tam otevřel, co se týče mého soukromí. Teď je to více o mně, o mém životě, mých zážitcích a setkáních se zločinem,“ láká na svou novou knihu.
„Jsou tam momenty, kdy mi šlo o život, a nebylo to vždy jen se zločinem. Například když jsem cestoval po Barmě a Indii, nebo když mě v roce 1968 málem zastřelili sovětští vojáci,“ vzpomínal reportér.
Do tuhého šlo také kvůli zdraví: „Dozvěděl jsem se den před Silvestrem, že mám rakovinu kůže, a nevěděl jsem vůbec, co se mnou bude, jak se to bude dál vyvíjet. Nechci to dál rozvádět, ale dnes jsem takzvaně čistý. To znamená, že už si mě ta zubatá označkovala. Otázka je, kdy mě z té pastviny pustí ven,“ zamyslel se.
Kvůli nemoci musel podstoupit i transplantaci kůže – jizvy na nose si nešlo nevšimnout.
„Zatím jsem takzvaně čistej. Ale nikdy, nikde nevíte, co na vás ještě vleze. Kvůli tomu neplánuji dál, než pár měsíců dopředu,“ uvedl se smutnou upřímností pro Blesk.
Řeč přišla i na Jiřího Kajínka, jehož kauzu a útěk z Mírova, od kterého uplyne již 25 let, svého času Klíma ostře sledoval. Novinář vyslovil překvapivý názor: Podle něj vlastně už moc nesejde na tom, zda byl Kajínek vinen, nebo ne. Protože i kdyby ano, odseděl si dost.
„Já dodneška nevím, jestli opravdu střílel, nebo ne. Ale i kdyby byl vrah, jako že to je možné, tak si myslím, že už si i tak odseděl svých 24 let ve vězení,“ prohlásil Klíma.
„Nezabil těhotnou ženu, ani žádné děti, ale dva plzeňské vymahače, pohybující se na hraně podsvětí, jednoho postřelil. Myslím si, že těch 24 let je odpovídající trest,“ uvedl.