Nobelovu cenu za mír dnes dostala venezuelská opoziční politička, Trumpovi se to nelíbí.
10. 10. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bílý dům dnes zkritizoval, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová namísto amerického prezidenta Donalda Trumpa a označil rozhodnutí Nobelova výboru za politické.
S odkazem na mluvčího Bílého domu Stevena Cheunga to napsala agentura Reuters. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua krátce nato na sociálních sítích Cheungovo prohlášení sdílela se slovy, že Nobelovu cenu za mír si zasloužil Trump.
"Prezident Trump bude nadále uzavírat mírové dohody, ukončovat války a zachraňovat životy. Má srdce člověka, který ctí hodnoty humanismu, a nikdy nikdo nebude jako on, který dokáže pohnout horami pouhou silou své vůle," uvedl na X Cheung. "Nobelův výbor prokázal, že politika je pro něj důležitější než mír," dodal.
Cheungův příspěvek sdílela na X také kancelář izraelského premiéra Netanjahua."Nobelův výbor hovoří o míru. Prezident Donald Trump ho uskutečňuje. Fakta mluví sama za sebe. Prezident Trump si ji (cenu) zaslouží," uvedla. V Pásmu Gazy dnes začalo platit příměří na základě první fáze Trumpova mírového plánu, který počítá s navrácením izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně a odzbrojením palestinské teroristické skupiny Hamás.
Norský Nobelův výbor ocenil Venezuelanku po opakovaných veřejných prohlášeních amerického prezidenta, že si Nobelovu cenu za mír zaslouží právě on, což několikrát zdůvodňoval výpočtem svých úspěchů při ukončování válek ve světě. Trump ještě v noci na dnešek na své síti Truth Social sdílel video diskuze na serveru Breitbart, kde komentátoři hovořili o Trumpově mírovém plánu pro Pásmo Gazy a o tom, proč by Nobelovu cenu měl dostat právě on.
Mnozí experti však předem odhadovali, že Trump cenu letos nedostane, protože podle některých názorů rozkládá mezinárodní světový řád, kterého si Nobelův výbor cení.
Letošní Nobelovu cenu za mír získala venezuelská opoziční politička a lidskoprávní aktivistka María Corina Machado.
Výbor ji ocenil za „neúnavný boj za demokratická práva občanů Venezuely a za úsilí o spravedlivý a pokojný přechod od diktatury k demokracii“.
Předseda Norského Nobelova výboru Jørgen Watne Frydnes ve svém projevu vyzdvihl její odvahu i osobní oběť:
Je výjimečným příkladem občanské statečnosti. V uplynulém roce byla nucena žít v úkrytu, přesto zůstala ve své zemi. Tím inspirovala miliony lidí, uvedl.
Zároveň vyslal jasný vzkaz všem autoritářským režimům:
Chceme poslat vzkaz všem autoritářským vůdcům: volte hlasy, nikoliv kulky.
Frydnes také reagoval na spekulace, že by mohl cenu získat bývalý americký prezident Donald Trump, který sám sebe dlouhodobě prezentuje jako kandidáta na ocenění za mír.
Tento výbor sedí v místnosti plné portrétů všech laureátů, a ta místnost je naplněna jak odvahou, tak integritou. Naše rozhodnutí vychází pouze z díla a vůle Alfreda Nobela,“ zdůraznil Frydnes.
Trump po oznámení výsledků reagoval kriticky a uvedl, že podle něj „zvítězila politika, nikoli skutečný mír“. Nobelův výbor ale odmítl, že by se při svém rozhodování řídil veřejným tlakem nebo mediálními kampaněmi.