Ze švýcarského bazénu vyhnali cizince a od té doby je tam klid. Komise mluví o diskriminaci
11. 10. 2025 – 6:18 | Zprávy | Žanet Ka
V létě se švýcarská obec Porrentruy z kantonu Jura dostala do centra pozornosti. Tamní radnice zavedla omezení vstupu do venkovního bazénu, které dovolovalo koupání pouze lidem se švýcarským občanstvím, trvalým pobytem nebo pracovním povolením. Opatření, které mělo trvat jen přes prázdniny, vyvolalo debatu o bezpečnosti, rovnosti i o tom, kam až sahá právo obcí regulovat veřejný prostor.
Letní koupaliště pod zámkem
Od 4. července do 31. srpna měli do venkovního bazénu v Porrentruy vstup jen Švýcaři a oficiálně registrovaní rezidenti. Podle úřadů šlo o reakci na přetížení zařízení a častým konfliktům, sexuálnímu obtěžování i agresivnímu a násilnému chování, ke kterým v předchozí sezoně docházelo.„Situace byla dlouhodobě neudržitelná. Bazén byl přeplněný, vznikaly potyčky, návštěvníci nerespektovali pokyny a personál čelil verbálním útokům,“ uvedl pro deník 20 Minuten městský úředník Lionel Maitre.
Obec leží poblíž francouzských hranic a podle radnice se část incidentů týkala návštěvníků z příhraničních oblastí Francie- zejména z departementů Territoire de Belfort a Doubs- kteří využívali nižší vstupné.
Klidnější léto a vyšší příjmy
Z pohledu radnice opatření zafungovalo. „Bezpečnost se zlepšila, nebylo nutné najímat ochranu a konflikty ustaly,“ dodal Maitre. Zároveň se zdvojnásobil prodej permanentek oproti minulému roku. Úředníci proto opatření hodnotí jako úspěšné, alespoň z praktického hlediska.
Kritici: diskriminace a špatný signál světu
Ostrou reakci ale vyvolala Spolková komise proti rasismu (FCR), která upozornila, že plošný zákaz přístupu pro cizince může být v rozporu s ústavní zásadou rovnosti a zákazu diskriminace. „Takto široké opatření trestá všechny, i ty, kteří se nikdy žádného přestupku nedopustili,“ uvedla mluvčí komise.Podobně se vyjádřil i kanton Jura, který varoval před poškozením pověsti regionu a připomněl, že bezpečnost lze zajistit i jinými prostředky, například individuálními zákazy vstupu pro problémové návštěvníky nebo posílením dozoru.
Zákaz se zatím opakovat nebude
Starosta Philippe Eggertswyler označil opatření za dočasné řešení mimořádné situace. V příští sezóně se podle něj podobný zákaz zavádět nebude, ale radnice chce vytvořit nový, dlouhodobější model pravidel, který zachová pořádek i otevřenost. „Naším cílem není nikoho vylučovat. Chceme, aby byl bazén prostorem, kde se lidé cítí bezpečně a respektují se navzájem,“ dodal Eggertswyler pro portál Swissinfo.
Debata, která přesahuje hranice
Kauza z Porrentruy se rychle dostala i do mezinárodních médií. Zatímco někteří Švýcaři opatření podporovali jako „praktické řešení lokálního problému“, zahraniční tisk upozorňoval na nebezpečí precedentů, kdy by obce mohly na základě národnosti omezovat přístup k veřejným službám.
Ve Švýcarsku, které se dlouhodobě potýká s otázkami integrace a vztahu k migrantům, se tak z banálního opatření u bazénu stalo téma s mnohem širším dosahem.
„Chceme bezpečný a respektující prostor pro všechny,“ zopakoval starosta Eggertswyler. Zatím to vypadá, že se v Porrentruy příští léto zase bude koupat společně Švýcaři i cizinci, kteří dodržují pravidla.