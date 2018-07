Radní ČTK Žantovský hájí zaměstnání své ženy v rozhlase. Možná tím ale porušuje zákon

Tunisko v pátek propustilo z vazby bývalého osobního strážce teroristy Usámy bin Ládina poté, co byl 13. července vyhoštěn z Německa do Tuniska. Sámí Ajdúdí byl propuštěn, jelikož proti němu nebylo vzneseno obvinění, tuniský zákon neumožňuje neobviněné držet déle než 15 dnů. Podle německého zpravodajského serveru Deutsche Welle úřady případ nadále vyšetřují, dotyčný nesmí opustit zemi.

Počet zaznamenaných ilegálních vstupů na německé území podle spolkové policie klesá. Letos jich zatím bylo o 14 procent méně než loni. Neplatí to ale o hranici s Českem, kterou se v první polovině roku pokusilo ve směru do Německa nezákonně překročit 2228 lidí. Loni to bylo ve stejném období 1868 lidí.

Sněmovní volby by v červenci vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 30 procent hlasů. Pro druhou ODS by hlasovalo 14 procent voličů a třetí Piráti by získali 11,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median.

