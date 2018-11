Mayová nezvládla brexit. Jak jinak, když jí neradil czexitář Okamura

VIDEO KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Britové už za čtyři měsíce odejdou z Evropské unie. Jenže nejspíš jen napůl, bude je to bolet a nezískají kontrolu nad svou zemí, jak prorokovali brexiteři. Český samuraj přitom razí odchod z unie "po anglicku". Dělá si legraci?

Způsob, jakým britská premiérka skládala brexit, a výsledek její práce nejlíp vystihuje karikatura Petera Brookese (nahoře).

Můžete se o tom přesvědčit, pokud si přečtete rozvodovou dohodu (tady) a politickou deklaraci (zde – obojí v pdf). Tyto dokumenty v pondělí jednomyslně schválili ministři zahraničí unijních států, včetně Británie.

Bez kontroly

Britové, kteří v referendu hlasovali pro brexit inspirováni sloganem "Vezmeme si zpět kontrolu nad zemí" ("Let's take back control"), musí logicky dospět k závěru, že Theresa Mayová brexit (brexitové lehátko) nezvládla.

Po 29. březnu 2019, kdy ostrovní monarchie z Evropské unie vystoupí, Britové moc nad svou zemí zpátky nezískají. Naopak, bruselské Evropě budou podřízení ještě víc, než za svého členství.

Než Británie Evropskou unii opustí (pokud ji skutečně opustí), setrvají obě strany v přechodném období, v němž by měly být dohodnuty všechny detaily odluky. Období začne příští rok 29. března a skončit by mělo 31. prosince 2020. Podle dohody však může být prodlouženo.

Spojené království během přechodného období zůstane na vnitřním trhu unie, ne však v unijních institucích. Nebude mít své lidi v Evropské radě, v ministerských radách, v Evropské komisi, ani v Evropském parlamentu.

Británie tedy bude podléhat unijním regulacím, aniž by je mohla ovlivňovat, a k tomu bude dál platit do unijní pokladny dohodnuté částky. Co víc, bude podřízena také evropské jurisdikci – Evropskému soudnímu dvoru.

Freelancer Bill Writz píše o "bývalém britském impériu řízeném z Bruselu" a cituje konzervativního poslance Dolní sněmovny Jacoba Reese-Mogga. Podle něj se monarchie stane vazalským státem unie, nebo dokonce její kolonií.

Jistě, je to nadsázka. Jenže není daleko od reality, která Brity čeká. Když si pomyslíte, že před stovkou let Britové vládli polovině světa…

S koulí na noze

Brexitová dohoda přes svůj rozsah nechává budoucí vztahy otevřené. V politické deklaraci k dohodě vyjadřují Británie a EU 29-1 (EU bez Británie) zájem vytvořit zónu volného obchodu bez tarifů a kvót. Měly by se na ní domluvit během přechodného období.

Manažeři britských firem nad tím zajásali. Andrew Gray z poradenské společnosti PwC je ale varuje, že dohoda není jistá a tvrdý a chaotický brexit (se cly a kolonami na hranicích) nelze vyloučit. "Upozorňujeme byznys, aby se připravoval na obě možnosti, na scénář s obchodní dohodou i bez ní. Nic není ratifikováno," řekl Gray v televizi CNN.

Nevyřešenou zůstala také hranice mezi Severním Irskem (součást Spojeného království) a Irskou republikou. Rozvodová dohoda obsahuje pouze pojistku (backstop) proti vzniku "tvrdé" hranice: Spojené království zůstane s Evropskou unií v celní unii, v níž státy uplatňují vůči třetím zemím jednotný – bruselský – celní sazebník. Severní Irsko bude navíc podléhat pravidlům jednotného trhu (a to i po přechodném období), dokud se Londýn s Bruselem na řešení nedohodnou.

Takže si to můžeme shrnout: Británie zůstane po odchodu z Evropské unie nejméně 21 měsíců podřízena unijní legislativě i jurisdikci a bude platit příspěvky do společné pokladny. Její odchod z celní unie je podmíněn souhlasem EU 29-1.

Jinými slovy, Evropská unie si vymínila právo rozhodovat, kdy a zda vůbec Británii ze svazku propustí.

To vše samo sebou není slučitelné s vizí mocné a sebevědomé monarchie, kterou ve svém programu Globální Británie (A Global Britain), vytyčila premiérka Mayová. Její podstatou je vlastní zahraniční politika a vlastní obchodní dohody, bez "unijní koule na noze".

Jenže vlastní obchodní dohody nemůžete uzavírat v celní unii.

Brexit natvrdo?

S výsledkem rozvodové dohody nemůže být na ostrovech pochopitelně spokojen skoro nikdo. Konzervativci se obávají, že monarchie v celní unii ztvrdne. Opozičním labouristům se zase nelíbí, že v ní neztvrdne, přáli by si režim společných celních sazeb vůči třetím zemím na věčné časy. Severoirští unionisté, kteří menšinovou vládu drží nad vodou, zase požadují záruky, že Severní Irsko zůstane regulačně propojeno s Londýnem, ne s Bruselem.

Konzervativní brexiteři teď shánějí podpisy na to, aby mohli premiérce vyslovit nedůvěru, zatímco šéfka vlády přemlouvá nerozhodnuté poslance, aby její dohodu podpořili. V Dolní sněmovně potřebuje sehnat 320 hlasů. Agentura Bloomberg spočítala, že pět desítek jich Mayové zatím chybí.

Takže tvrdý brexit dosud není vyloučen.

Samuraj má jízdní řád

Nahlíženo z Česka se každopádně vkrádají otázky: Jak bychom dopadli při czexitu? Uhráli bychom lepší výsledek než 66milionová mocnost?

Tomio Okamura, czexitér, islamolog a prodavač sushi a mořských řas nevidí v českém exitu problém. Ve videu nazvaném "Konec diktátu EU, odejdeme po anglicku" (tady) líčí se svým pobočníkem Radimem Fialou český exit jako triviální věc. Z názvu videa a z výsledku popsané rozvodové dohody nicméně není patrné, zda se nepokouší o typicky anglický suchý humor.

V jeho podání je exit z unie prostý, jako vypravit vlak z Kolína do České Třebové - takže "Pojďte pane, budeme si hrát".

Svatá prostoto, proč tohle video neposlal samuraj včas do Downing Street č. 10?!