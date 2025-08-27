Do ČR přišlo ze Senegalu 22 tun manga se škůdcem nazvaným vrtule. Kontrolní úřad je nařídil zlikvidovat.
27. 8. 2025 – 12:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Do Česka přišla v závěru července zásilka více než 22 tun manga, v plodech se přitom vyskytoval hmyzí škůdce nazývaný vrtule.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) na to upozornili nizozemští kolegové, kudy ovoce do Česka mířilo. ÚKZUZ proto nařídil distributorovi v Česku zásilku zlikvidovat tak, aby se hmyz neměl šanci dostat do okolí, řekla ČTK mluvčí ústavu Petra Hrabčáková. Jde o značné riziko pro pěstování peckovin, třeba švestek a broskví. Část zásilky skončila u spotřebitelů, v tržní síti dohledali inspektoři necelou stovku plodů.
Vrtule, v tomto případě Bactrocera dorsalis, je invazivní škůdce, který působí škody na různých druzích ovoce. Larva se do něj zavrtává. Běžná je v Česku vrtule třešňová a v posledních letech se v Česku rozšířila i vrtule ořechová, která napadá vlašské ořechy.
Ústav dostal varování od kolegů z Nizozemí 31. července. "Inspektoři ÚKZÚZ ve spolupráci s vedením obchodního řetězce dohledali konkrétní prodejny, kam bylo ovoce z dané zásilky dodáno," uveda Hrabčáková. Na základě tohoto zjištění vydal ústav 7. srpna zákaz prodeje dotčeného ovoce a nařídil oddělené uskladnění tak, aby se dospělí jedinci vrtule nemohli dostat do vnějšího prostředí. Posléze nařídil likvidaci zásilky.
Druh vrtule, která byla v mangu, je považován za karanténního škůdce v Evropské unii. "Jeho výskyt by mohl mít vážné dopady na pěstování ovoce a zeleniny v Česku i celé Evropě. Pro ovoce jsou vrtule velmi destruktivní a v zemích původu mohou působit na produkci ovoce ekonomické škody i ve výši 60 až 80 procent. Hlavními druhy hostitelských rostlin v Česku by po případném rozšíření mohly být meruňka, slivoň, broskvoň a třešeň," uvedla Hrabčáková.