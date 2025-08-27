Přenesení českého pavilonu z Expa do H. Králové by mohlo stát až 278 mil. Kč
27. 8. 2025 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Náklady na pořízení a přenesení českého pavilonu z letošní světové výstavy Expo v Japonsku do Hradce Králové by mohly činit 206 až 278 milionů korun.
Zastupitelům Hradce Králové to dnes řekl komisař české účasti na výstavě Expo Ondřej Soška. Hradec Králové o pavilon projevil zájem. Primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub) označila získání pavilonu za výjimečnou příležitost, jak posílit kulturní identitu města a rozvoj cestovního ruchu. Opozici se nelíbí náklady spojené s projektem.
Město si Sošku pozvalo, aby zastupitelům prezentoval pavilon, jeho možné využití a náklady. Zastupitelé dnes žádné rozhodnutí o případném nabytí pavilonu nepřijali. Soška v telemostu z japonské Ósaky pavilon označil za unikátní stavbu, která by mohla být architektonickým skvostem Hradce Králové. "Otevírá se jedinečná možnost přivézt do Hradce Králové kus úspěšného světového příběhu," řekl Soška.
V pavilonu ze dřeva a skla s užitnou plochou 2300 metrů čtverečných by se podle něj mohly konat koncerty, konference či festivaly. Sama stavba by měla do Hradce Králové přilákat turisty z Česka i zahraničí a také japonské firmy. Stát by mohla v Šimkových sadech nedaleko historického centra města. Do Česka by dorazila rozložená ve 120 kontejnerech.
Většina zastupitelů se v debatě shodla na tom, že pavilon je výjimečnou stavbou. Koaliční zastupitelé se vyslovovali pro pořízení pavilonu. Podle náměstkyně primátorky pro kulturu Ilony Dvořákové (nezávislá) by pavilon město zviditelnil po celém světě. Z jednání vyplynulo, že radnice bude dál řešit možnosti získání pavilonu včetně financování projektu. Podle Springerové by se město mohlo pokusit získat dotaci z evropského programu ITI.
Opozice poukazovala na finanční náročnost pořízení pavilonu. "Nevíme kolik to bude stát a jak to financovat. Využití pavilonu je velkou otázkou, připadá mi to jako megalomanská věc. Nevěřím, že do Hradce kvůli tomu přijdou davy turistů," uvedl místopředseda opozičního zastupitelského klubu hnutí ANO Denis Doksanský. Uvedl, že Hradec Králové volné peníze nemá a na nové investice si musí brát úvěry.
Investiční náklady by se podle Sošky především skládaly ze zůstatkové hodnoty pavilonu ve výši 100 až 150 milionů korun a dále z 80 až 100 milionů korun na stavební náklady. Pavilon například bude muset dostat topení. Do osmi milionů korun byl pak stály projekt a povolení, rezerva by měla být 20 milionů korun. Provoz pavilonu by mohl být podle Sošky ziskový, hlavní výnosy by byly z pronájmů z akcí a z nájmu restaurace. V nákladech by největší část tvořily energie.
Český pavilon zatím podle Sošky navštívil téměř milion lidí. Expo, kterého se účastní 158 zemí, začalo v dubnu a potrvá do října.