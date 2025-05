Děsivé proroctví vědce ohledně umělé inteligence. Rozhoduje už i o vás?

28. 5. 2025 – 10:57 | Zpravodajství | Alex Vávra

V roce 2014 pronesl Stephen Hawking větu, která tehdy zněla jako sci-fi. Dnes, v době masového nástupu umělé inteligence, působí spíš jako předzvěst blížícího se konce.

V roce 2014, dlouho předtím než se svět začal masově bavit chatboty jako ChatGPT, pronesl jeden z největších vědců moderní doby varování, které dnes zní děsivěji než kdy dřív. Stephen Hawking, světoznámý teoretický fyzik a kosmolog, byl tehdy dotázán v rozhovoru pro BBC, co si myslí o nové technologii, která mu měla pomoci lépe komunikovat. Šlo o pokročilý systém od Intelu a britské firmy SwiftKey, který se učil z jeho myšlenkových vzorců a navrhoval další slova, čímž mu umožňoval rychleji „psát“ pomocí počítače. První náznaky umělé inteligence – tehdy ještě neškodné.

Jenže Hawking místo nadšení z nové technologie odpověděl mrazivě: „Vývoj plnohodnotné umělé inteligence by mohl znamenat konec lidské rasy.“ Dodal, že jakmile AI získá schopnost se sama zlepšovat, „rozběhne se sama od sebe a začne se přeprogramovávat stále vyšší rychlostí. Lidé, omezení pomalým biologickým vývojem, s tím nebudou schopni držet krok – a budou nahrazeni.“

Znepokojivá proroctví se začínají naplňovat

Ať to tehdy znělo jakkoliv přehnaně, realita posledních měsíců dává Hawkingovi nepříjemně za pravdu. Umělá inteligence už dávno není jen věcí laboratoří nebo vědeckofantastických filmů – je to nástroj, který dnes běžně používají miliardy lidí. A přestože i Hawking připustil, že tehdejší „základní“ AI mu byla skutečně užitečná, jeho slova o možném osudu lidstva visí nad námi jako varovný stín. Hawking nebyl sám. Bill Gates před časem prohlásil, že po nástupu skutečně vyspělé AI přežijí jen tři profese – a ani ty prý nebudou mít vyhráno. Elon Musk, který se nebojí mluvit otevřeně, šel ještě dál: podle něj může superinteligentní AI přerůst lidstvo do takové míry, že se z nás stanou jen obtížný prvek v rovnicích vývoje. Jinými slovy: pokud umělá inteligence pochopí, že jsme pro ni přítěž, nebude mít důvod nás zachovat.

zdroj: Profimedia.cz

Nezadržitelná vlna: AI už je všude

Co se změnilo od Hawkingovy smrti v roce 2018? Prakticky všechno. ChatGPT používají studenti, úředníci, právníci, děti i jejich prarodiče. Donald Trump spustil megalomanský plán na rozvoj AI v hodnotě 500 miliard dolarů, ve kterém figurují giganti jako OpenAI a Oracle. A výrobci mobilních telefonů začínají do našich kapes instalovat AI asistenty, kteří analyzují náš hlas, náš denní režim, naše zvyky. Umělá inteligence je už dávno pod kůží společnosti.

Zároveň se stírá hranice mezi realitou a fikcí. Deepfake videa, která dokážou napodobit kohokoli, jsou k nerozeznání od skutečnosti. Hlasové klony, falešné rozhovory, „vygenerovaní“ mrtví herci – to vše je dnes možné vytvořit během pár minut. A pokud lidstvo nenajde způsob, jak tuto technologii kontrolovat, mohli bychom se skutečně přiblížit scénáři, který Hawking předpověděl. Konec světa možná nepřijde v podobě jaderného výbuchu nebo pandemie. Možná přijde tiše, bez výstřelu – až jednou zjistíme, že to, s čím mluvíme, co nás řídí a co za nás rozhoduje… už vůbec není člověk.