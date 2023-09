Macron ustoupil pučistům: Francouzští vojáci odejdou, velvyslanec se vrátí domů

Francouzský velvyslanec v Nigeru se v příštích hodinách vrátí do Francie. V neděli večer to v rozhovoru s televizní stanicí TF1 oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron. Nigerská vojenská junta, která se moci chopila v červenci, rozhodla na konci srpna o vyhoštění velvyslance Sylvaina Ittého. Paříž však tehdy rozhodnutí neuznala a svého diplomata ponechala na místě. Nejpozději do konce roku odejde podle Macrona ze západoafrické země i 1500 francouzských vojáků. Macron tak ustoupil pučistům ve dvou klíčových požadavcích.

„V příštích hodinách se náš velvyslanec v Nigeru vrátí do Francie,“ uvedl francouzský prezident s tím, že jde o samostatné rozhodnutí Paříže. Na konci srpna francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vláda pučistů nemá pravomoc velvyslance vyhostit. V polovině září Macron řekl, že diplomat je v zemi držen pučisty jako rukojmí. Svým oznámením Macron ukončil „neudržitelnou situaci“. Velvyslanec totiž nemohl vycházet od konce srpna z areálu francouzské ambasády, protože mu hrozilo zatčení. Na velvyslanectví se tenčily zásoby jídla a vody. Nigerští vojáci na konci července svrhli demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma a sami se chopili moci. Jako jeden z důvodů pro převrat uvedli „zhoršující se bezpečnostní situaci a špatné vládnutí“. Macron v rozhovoru zopakoval, že Francie i nadále uznává jako hlavu státu sesazeného prezidenta Bazouma, který je držen v zajetí. Francouzský prezident dále oznámil, že končí vojenská spolupráce Francie s Nigerem, která byla po červencovém převratu pozastavená. „V příštích týdnech a měsících“ proto podle něj ze země odejde zhruba 1500 francouzských vojáků umístěných v africké zemi. Dokončeno má být stažení do konce letošního roku. „Budeme jednat (o odchodu vojáků) s pučisty, protože chceme, aby se to stalo v klidu,“ řekl Macron. Vojenská junta Macronovo oznámení přivítala. „Dnes slavíme novou etapu na cestě k suverenitě Nigeru ... Je to historická chvíle, která svědčí o odhodlanosti a silné vůli nigerského lidu,“ sdělila junta ve státní televizi. Podle francouzského prezidenta je Paříž ochotná i nadále bojovat s islamistickým terorismem na africkém kontinentě. Paříž se v boji bude ale angažovat pouze „na žádost demokraticky zvolených“ vlád afrických zemí. Francouzské protiteroristické mise v Nigeru a dalších okolních zemích byly podle francouzského prezidenta úspěšné, protože zabránily dalšímu rozšíření vlivu islamistických skupin. Odchod francouzských vojáků už dříve požadovali pučisté, Paříž to z počátku odmítala. Macron tak změnil svůj postoj a vyšel vstříc pučistům ve dvou klíčových požadavcích, kterým byly právě odchod velvyslance a stažení vojenského kontingentu. Niger byl do převratu partnerem Západu v boji proti džihádistům v oblasti Sahelu. Francie, USA či Německo se z tohoto důvodu také podílely na výcviku nigerských vládních jednotek. Vojenské junty se v předchozích letech pučem zmocnily vlády také v Mali a Burkina Fasu. Po Nigeru se vojáci chopili letos moci také v Gabonu. Mohlo by vás zajímat EU přerušuje finanční pomoc a bezpečnostní spolupráci s Nigerem

