Macron i Merkelová jsou pro odklad brexitu, mají však podmínku

V Bruselu začal dvoudenní summit Evropské unie, kde se dnes veškerá pozornost soustředí na téma brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová ve středu požádala o odklad termínu odchodu Británie z EU, který se dle původních plánů má uskutečnit již za osm dní. Hlavy států a vlád sedmadvacítky se rozhodnou, zda odklad umožní a za jakých podmínek. Velká debata se zřejmě povede o tom, jak dlouho by odklad měl trvat, a to zejména s ohledem na květnové volby do Evropského parlamentu.

