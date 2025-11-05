Rumunsko koupilo stíhačky F-16 za jedno euro. Ďábel ale tkví v detailech
5. 11. 2025 – 11:20 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
3. listopadu 2025 podepsalo Ministerstvo obrany Rumunska s Ministerstvo obrany Nizozemska mezivládní dohodu, v níž Rumunsko získalo 18 letounů F‑16 Fighting Falcon bývalé nizozemské služby za symbolickou cenu jednoho eura.
Tato částka je čistě účetní; ve skutečnosti bude Rumunsko platit DPH ve výši přibližně 21 milionů eur na základě hodnoty přibližně 100 milionů eur pro celkový balíček, zahrnující také technickou podporu a logistické zázemí. Letadla již byla od listopadu 2023 na základně v 66. Feteşti, kde funguje centrum pro výcvik pilotů NATO a partnerů, včetně ukrajinských.
Podle rumunského ministra obrany Ionuța Moșteanu jde o „chytrou investici do výcviku, spolupráce a budoucnosti“. Letouny budou sloužit především pro výcvik, nikoli pro frontální bojové nasazení—Rumunsko garantovalo, že budou využívány v rámci European F‑16 Training Center (EFTC) pro piloty Rumunska a Ukrajiny.
Proč je tento obchod tak výjimečný
Jednoduše řečeno: téměř symbolická cena — 1 euro za 18 moderních stíhaček — je velmi neobvyklá. Tato transakce stojí na třech výjimečných prvcích:
Strategická partnerství: Nizozemsko svými F-16 přispívá k posílení východního křídla NATO. Rumunsko se stává ještě důležitějším hráčem v oblasti Černého moře.
Výcvikový uzel regionálního významu: EFTC v Feteşti má potenciál stát se klíčovou základnou pro výcvik pilotů stíhaček ve střední a východní Evropě. Předání vlastnictví letadel Rumunsku tak vstupuje do fáze konsolidace tohoto uzlu.
Geopolitický signál: V kontextu válečného stavu na Ukrajině a napětí v regionu má krok značnou symboliku – jde o projev solidarity, kapacitní budování a připravenost na širší obrannou spolupráci.
Kromě toho je třeba uvést, že Rumunsko už dříve získalo stíhačky F-16: například 17 kusů od Portugalska a 32 kusů od Norska. Tímto krokem tedy jen rozšiřuje své schopnosti a upevňuje postavení v obranném systému aliance.
Jaký přínos může přinést
Je hned několik patrných efektů. Rozšířená výcviková kapacita: Rumunsko může trénovat více pilotů (domácích i ukrajinských) na jednom typu letounu, což šetří náklady a harmonizuje výcvik v rámci NATO. S letouny F-16 se navíc výrazně zvyšuje kapacita Rumunska v oblasti vzdušné obrany a kontroly vzdušného prostoru nad Černým mořem, což je klíčová oblast pro alianční strategii. Získáním letounů za symbolickou cenu Rumunsko „koupilo čas“ na postup k typům páté generace (např. F-35) bez nutnosti okamžitě investovat do stovek milionů dolarů za nové stroje. Není bez zajímavosti, že Rumunsko už má smlouvu na 32 kusů F-35 s USA.
Několik varovných bodů
I když jde o excelentní dohodu, není bez rizik. I když byl pořizovací titul „1 euro“, provoz, údržba, modernizace a nahrazení výbojkových elektronických systémů mohou Rumunsku představovat významné náklady. Letouny jsou údajně určeny pro výcvik, nikoli pro frontální boj — vojenský přínos pro klasickou bojovou činnost je tedy limitovaný. EFTC je velmi úzce spojen s NATO a zahraničními dodavateli výcviku (např. Lockheed Martin), což znamená, že Rumunsko musí být aktivním partnerem, aby měla dohoda smysl.
Chytrá dlouhodobá strategie
Získání 18 stíhaček F-16 od Nizozemska za symbolickou cenu jednoho eura je velmi neobvyklým, strategicky promyšleným krokem. Nejde totiž o „výhodný nákup letadel“, ale o diplomaticko-obranou investici s regionálním dopadem: Rumunsko se profiluje jako výcvikové centrum NATO, posiluje svůj obranný potenciál a zároveň dává silný signál solidarity s Ukrajinou a východní Evropou.
Obchod je výjimečný už jen svou ekonomickou výhodností, ale klíčová je jeho účelová rovina — rozšíření výcviku, konsolidace aliančních kapacit a budování role Rumunska jako partnera s vyšší váhou v obranné architektuře Evropy. I když neodstraňuje všechny výzvy (údržba, náklady, bojová připravenost), tento krok lze považovat za velmi chytrý v rámci vývoje obraných struktur na východě aliance.