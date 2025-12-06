Dnes je sobota 6. prosince 2025., Svátek má Mikuláš
Počasí dnes 9°C Zataženo

"Lucku jsem měl upřímně rád," loučí se smutný zápasník. Vondráčková vysvětlila rozchod

6. 12. 2025 – 6:03 | Magazín | Jana Strážníková

"Lucku jsem měl upřímně rád," loučí se smutný zápasník. Vondráčková vysvětlila rozchod
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Slavný pár spolu nakonec nevydržel a herečka prozradila podrobnosti.

Vztah, o kterém dřív Lucie Vondráčková vtipkovala, že nemůže vydržet, protože má prostě až příliš mladého partnera... Nevydržel. Expřítel Vondráčkové, zápasník MMA Zdeněk Polívka, na sociální síti oznámil rozchod.

A byť se podle všeho nejedná o úplně čerstvou záležitost, nezněl, že by nad koncem vztahu byl připravený jen tak mávnout rukou.

„Znáte to, když se vám život sype a je vám nejhůř, tak se vším všudy. Chci oznámit rozchod s Luckou. Pes z toho nebude žrát, kočka přestane vrtět ocasem,“ vypálil na Instagramu.

„Dávám něco takového poprvé ve svém životě veřejně, poněvadž jsem byl roky pod silným mediálním tlakem a rád bych ho tímto už konečně ukončil. Na otázky a důvody nehodlám odpovídat. Je to naše soukromá záležitost. Respektujte to prosím. Ani já, ani Lucka nejsme veřejným majetkem. Nebudu psát trapná klišé s přáním a lítostí pro veřejnost,“ pokračoval.

„Každý z nás to zná a prošel si tím. I o tom je život. Jede se dál. Kdo mě skutečně zná, ví, že jsem Lucku měl upřímně rád. A doufám, že bude šťastná. Nezapomenu,“ dodal nestrojeně.

Zpráva o rozchodu se sama o sobě nečte moc dobře – však jen nejzahořklejší škarohlíd by někomu přál konec vztahu. O ještě větší překvapení se ale vzápětí postarala sama Vondráčková, která přiznala, že vztah neskončil úplně nedávno.

„My jsme se rozešli už před půl rokem,“ sdělila pro TV Nova.

V takovém případě je potřeba smeknout za naprosto bezvadné mlžení. Když se totiž magazín Super Lucky v září ptal, zda se stará o partnera po operaci, odvětila, že ne, protože je dospělý a nepotřebuje to: „Možná jsem drsná, ale takovou si mě vybral,“ hlásila.

To už spolu ale ve skutečnosti zřejmě vůbec nebyli.

„Jsem přesvědčen o tom, že by Zdeněk nikdy Lucce nic špatného neudělal. Je to hrozně hodný kluk, co miluje svou početnou rodinu, a Lucii měl fakt moc rád,“ prozradil Expresu zdroj blízký zápasníkům. 

Co přesně za rozchodem stálo, tedy nevíme. Lze si ale domýšlet, že dvojice nakonec nepřekonala značný věkový rozdíl a Polívka se také necítil dobře neustále vystaven zájmu médií, což ke vztahu s veleslavnou herečkou zkrátka a dobře patří.

Sama Lucka nakonec opravdu nevypadá, že by jí něco trápilo: Moji milí, moc děkuji za všechny nabídky k sňatku. Vážím si toho velice, ale nějak to teď úplně v plánu nemám,“ smála se ještě na Instagramu.

Tagy:
láska rozchod vztah
Zdroje:
Instagram, Extra.cz, Super.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Zázrak nepřišel. Patrik Hezucký zemřel, podlehl nemoci

Následující článek

Smutné loučení s Patrikem Hezuckým: Celebrity, kolegové i přátelé posílají dojemné vzkazy

Nejnovější články