"Lucku jsem měl upřímně rád," loučí se smutný zápasník. Vondráčková vysvětlila rozchod
6. 12. 2025 – 6:03 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný pár spolu nakonec nevydržel a herečka prozradila podrobnosti.
Vztah, o kterém dřív Lucie Vondráčková vtipkovala, že nemůže vydržet, protože má prostě až příliš mladého partnera... Nevydržel. Expřítel Vondráčkové, zápasník MMA Zdeněk Polívka, na sociální síti oznámil rozchod.
A byť se podle všeho nejedná o úplně čerstvou záležitost, nezněl, že by nad koncem vztahu byl připravený jen tak mávnout rukou.
„Znáte to, když se vám život sype a je vám nejhůř, tak se vším všudy. Chci oznámit rozchod s Luckou. Pes z toho nebude žrát, kočka přestane vrtět ocasem,“ vypálil na Instagramu.
„Dávám něco takového poprvé ve svém životě veřejně, poněvadž jsem byl roky pod silným mediálním tlakem a rád bych ho tímto už konečně ukončil. Na otázky a důvody nehodlám odpovídat. Je to naše soukromá záležitost. Respektujte to prosím. Ani já, ani Lucka nejsme veřejným majetkem. Nebudu psát trapná klišé s přáním a lítostí pro veřejnost,“ pokračoval.
„Každý z nás to zná a prošel si tím. I o tom je život. Jede se dál. Kdo mě skutečně zná, ví, že jsem Lucku měl upřímně rád. A doufám, že bude šťastná. Nezapomenu,“ dodal nestrojeně.
Zpráva o rozchodu se sama o sobě nečte moc dobře – však jen nejzahořklejší škarohlíd by někomu přál konec vztahu. O ještě větší překvapení se ale vzápětí postarala sama Vondráčková, která přiznala, že vztah neskončil úplně nedávno.
„My jsme se rozešli už před půl rokem,“ sdělila pro TV Nova.
V takovém případě je potřeba smeknout za naprosto bezvadné mlžení. Když se totiž magazín Super Lucky v září ptal, zda se stará o partnera po operaci, odvětila, že ne, protože je dospělý a nepotřebuje to: „Možná jsem drsná, ale takovou si mě vybral,“ hlásila.
To už spolu ale ve skutečnosti zřejmě vůbec nebyli.
„Jsem přesvědčen o tom, že by Zdeněk nikdy Lucce nic špatného neudělal. Je to hrozně hodný kluk, co miluje svou početnou rodinu, a Lucii měl fakt moc rád,“ prozradil Expresu zdroj blízký zápasníkům.
Co přesně za rozchodem stálo, tedy nevíme. Lze si ale domýšlet, že dvojice nakonec nepřekonala značný věkový rozdíl a Polívka se také necítil dobře neustále vystaven zájmu médií, což ke vztahu s veleslavnou herečkou zkrátka a dobře patří.
Sama Lucka nakonec opravdu nevypadá, že by jí něco trápilo: „Moji milí, moc děkuji za všechny nabídky k sňatku. Vážím si toho velice, ale nějak to teď úplně v plánu nemám,“ smála se ještě na Instagramu.