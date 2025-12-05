Zázrak nepřišel. Patrik Hezucký zemřel, podlehl nemoci
5. 12. 2025 – 21:44 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný moderátor nás opustil ve věku 55 let.
Všichni jsme doufali, že čím dál tím vážnější náznaky jsou jen planý poplach a milovaný moderátor se ze svých potíží dostane. Jenže nakonec zbývá jen smutek.
Oblíbený showman, spíkr a až do posledních chvil vtipem sršící moderátor Patrik Hezucký zemřel 5. 12. 2025 odpoledne. Podlehl "krátké těžké nemoci", jak informovala jeho domovská Evropa 2.
Právě z populárního rádia jsme Patrika znali nejvíc: Spolu s Leošem Marešem vytvořili ikonickou dvojku a Ranní show moderovali od roku 1998, tedy neskutečných 27 let.
„Je to manželství, které se ustálilo na pohodové vlně. Myslím si, že jsme se hodně zklidnili, ale to souvisí asi i s věkem. Ale mám pocit, že si to nyní víc užíváme,“ pochvaloval si Patrik své účinkování a dlouholetý vztah s Leošem Marešem na Evropě 2.
Patrik byl vyznavačem známého úsloví, že ten, kdo má práci, která ho baví, nikdy vlastně nepracuje: „Říkám, že chodím do zábavy. Ty tři hodiny vysílání jsou totiž čistá zábava. Jsou dny, kdy je člověk unavený nebo nemá náladu, ale obecně platí, že je pro nás vysílání za odměnu,“ usmíval se.
Občas se podíval i do televize: Moderoval například pořady Tenkrát na východě či Nikdo není perfektní.
Moderátor po sobě zanechal milující manželku Nikolu a syna Olivera.