Smutné loučení s Patrikem Hezuckým: Celebrity, kolegové i přátelé posílají dojemné vzkazy
6. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jiří Rilke
Milovaný moderátor podlehl krátké a těžké nemoci a veřejnost je v šoku.
Česko halí smutek, odešel jeden z nejvýznačnějších rádiových hlasů a nejstylovějších bavičů celé generace. A došlo k tomu příliš, příliš brzy. Patrik Hezucký zemřel včera odpoledne ve věku 55 let.
Až do posledních chvil mu dělala společnost milovaná manželka Nikola. A drobnou útěchou může být alespoň skutečnost, že moderátor netrpěl: „Ale teď jsme upravili medikaci tak, že už ho vůbec nic nebolí,“ prozradila Patrikova žena Blesku.
O několik hodin později dorazila ta nejsmutnější zpráva, která znamenala konec nadějí v zázrak: „Odešel nám kolega a kamarád, který tu s námi na Evropě 2 strávil bezmála tři dekády. Je nám to nesmírně líto. V myšlenkách jsme s jeho rodinou a nejbližšími. Patriku, budeš nám chybět,“ píšou kolegové na profilu Evropy 2 na sociálních sítích.
„Patrik je na druhém břehu, přejeme mu šťastnou cestu,“ zaznělo smutně přímo ve vysílání, když museli moderátoři Petr Říbal a Ondřej Urban pustit smutnou zvěst do éteru.
Na sociálních sítích se k chmurnému rozloučení přidali i další Patrikovi kolegové a přátelé.
„Leť, náš nejmilejší. Rozervalo nám to všem srdce. Děkuji za tolik krásných let, tolik smíchu, tolik zážitků, tolik... všeho, bylo to intenzivní, a strašně to teď bolí. Mám tě ráda, sameťáku. Nikdy nezapomenu,“ píše kolegyně Lucie Šilhánová.
„Můj životní rádče, učiteli, milovaný sousede, kolego a především PŘÍTELI. Láme mi to srdce. Že dáš poslední fór, že tě odnesl čert, to seš celej ty. Šťastný let, Paťáčku. Nikdy, nikdy nezapomeneme,“ slibuje Kateřina Říhová.
„Je mi to moc líto, Patriku. Mám tě ráda,“ napsala zpěvačka Martina Pártlová.
„Upřímnou soustrast celé rodině a těm nejbližším. Je mi to moc líto. Patriku, děkuju za tvůj humor, energii a životní nadhled, který mi mnohokrát nastartoval den,“ přidala herečka Veronika Arichteva.
„To mě hrozně mrzí... před měsícem, když jsme spouštěli náš velký plán, samá sranda a absolutně jsem netušil, že se vidíme naposledy,“ zavzpomínal zpěvák Mirai Navrátil.
„Upřímnou soustrast rodině, je mi to strašně líto,“ neskrývala smutek Ewa Farna.
Herec a režisér Jiří Mádl se nakonec rozloučil tak, jak by to sám Patrik miloval. S humorem: „Tak čau, ty kluku,“ popřál odhlečeně, ale docela určitě s těžkým srdcem.