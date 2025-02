Loni amputace, nyní zase v nemocnici. "Při životě už mě drží jediná věc," říká legendární zpěvák

Pěveckou legendu pronásleduje série vleklých zdravotních potíží, což si vybírá daň i na zpěvákově psychice. Prohlašuje, že už ho svět nijak zvlášť nebaví, ale publikum mu pořád ještě dává sílu pokračovat.

Legenda československé hudební scény, zpěvák Josef Zíma, musel bohužel znovu do nemocnice. 92letý umělec trpěl bolestmi kvůli neprůchodnosti cév a nakonec proto loni přišel o nohu. Což mu ale nezabránilo ve snaze se co nejrychleji vrátit k vystupování. Nebylo mu však přáno a zdravotní stav mu to opět nedovolil.

Amputace nohy mu přitom elán nijak nepochroumala, již čtyři dny po zákroku Zíma vystupoval na koncertě k 85. výročí Orchestru Karla Vlacha. V sedě, samozřejmě, ale to mu snad nikdo zazlívat nebude.

Pak ale zase přišla hospitalizace: „Necítím se dobře, jsem v nemocnici ve Stodůlkách. Situace se nezlepšila,“ přiznal zpěvák v rozhovoru pro TN.cz a dodal, že byť by rád, nemůže momentálně plánovat žádné koncerty. „Účinkování je to jediné, co mě ještě drží při životě. Jinak už tady nemám co dělat. Už mě to tady moc nebaví. Ale publikum mi dává sílu, je to moje veliká radost, spolu s rodinou,“ svěřil se Zíma loni na podzim televizi Nova se svou hořkosladkou pravdou.