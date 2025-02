Linda Asani z Bachelora: "Je to ohavná show. Ještě teď je mi zle!"

Neúspěšná účastnice populární reality show Bachelor Česko poskytla hodinový rozhovor a servítky si tedy rozhodně nebrala.

Linda Asani v první řadě reality show Bachelor Česko neuspěla a srdce "pana dokonalého" Jana Solfronka si nezískala. Zda ji to trápí či zda má jiný názor na celou věc, přišla sdělit redaktorům eXtra.cz do pořadu eXtra Host. A upřímnost, se kterou se chopila díla, se jen tak nevidí.

"Upřímně mě zranila celá tahle reality show a zraňuje mě do teď. I když jsem tam už na konci nebyla, tak mě zraňuje to, že upřímně je celá tahle reality show odporná," vysekla Asani podivnou, mírně tautologickou verbální piruetu. Dál už ale její stížnosti měly mnohem jasnější smysl: "Co tam ty holky musejí dělat – rvát si z hlav nějaké korunky, mlátit se, skákat do vody, když jedna se bojí vody, takže se topí. Já jsem na sobě měla kalhoty, takže jsem tam mrzla jak blázen. Měla jsem zánět močového měchýře, nikoho to nezajímalo," tepala Asani praktiky běžné v reality show, kde šokantnost a dekadence vítězí nad osobní důstojností účastnic. Na druhou stranu, nikdo je nenutil se přihlašovat...

Podle Lindy stála celá show na ponižování dívek v kontrastu s protagonistou: "Za mě to byla reality show, kde se jenom vyzdvihl ten úžasný princ Honza, král celého světa, a vlastně my jsme tam byly ty ‘cuchty’, co o něj bojují," prohlásila s rozhořčením. Linda rovněž zmínila, že při zpětném sledování některých scén v televizi se jí dělá nevolno. "Je mi zle z těch situací, kde já tam sedím na záchodě a brečím, že my jsme ty špatný, a pak tam o mně Denny hnusně mluví. Děly se tam fakt ošklivé věci," vzpomínala.

Občas byly situace tak vyostřené, že by bývala byla potřeba pomoc psychologa, ale ten byl prý k dispozici jen na telefonu, což zkrátka a dobře nestačí. A na dotaz, co by Asani změnila, přišla ještě ráznější odpověď: "Všechno. Já jsem prostě člověk, který miluje spravedlnost. Já mám ráda lidi, já nejsem člověk, který by lidi nenáviděl." Podle Lindy by reality show měla být zaměřená na pohodu a smysluplnost, nikoliv prvoplánové drama a ponížení. Otázka ovšem je, jestli by ji pak někdo sledoval.

Celý rozhovor s Lindou Asani můžete zhlédnout na stránkách eXtra.cz.