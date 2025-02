Potomek hvězdného páru odešel z domu už v šestnácti. Dnes září v novém seriálu

Tvrdě za svým snem i navzdory přání rodičů. Vlohy ale osmnáctiletý potomek slavného hereckého páru rozhodně nezapře – už si buduje vlastní kariéru v novém českém seriálu.

Maxmilián Dolanský, syn herečky Lenky Vlasákové a Jana Dolanského, se nerozpakuje, volbu kariéry nenechal náhodě a s pořádnou vervou kráčí ve stopách rodičů. Osmnáctiletý Max momentálně září v seriálu České televize Limity. Můžete ho tam vidět jako syna postavy Aleše Hámy. Účast v novém seriálovém projektu si sám Max nemůže vynachválit, jedná se totiž vlastně o první příležitost, aby mohl před kamerami naplno předvést svůj talent: „Byl jsem nadšený, protože to pro mě byla první velká příležitost se ukázat víc před kamerou. Dosud jsem měl jen epizodní role a jen na chvilku jsem někde vykoukl,“ svěřil se Max v rozhovoru pro eXtra.cz.

Rodiče jsou na syna samozřejmě hrdí, ale Lenka Vlasáková také například přiznala, že si jako matka a herečka nepřála, aby se její děti vydaly stejnou cestou: „Jelikož znám veškerá úskalí a strasti tohoto povolání, tak jsem nechtěla, aby se na to dal.“ uvedla herečka v rozhovoru pro Blesk. Max si nicméně ze snah své matky nedělal těžkou hlavu, šel si za svým snem, již v šestnácti letech opustil rodný dům a postavil se na vlastní nohy. „Už druhým rokem s námi nežije v domě a v podstatě si dělá, co chce, a vlastně to nedělá špatně,“ komentuje to maminka.

Kromě Maxe mají Lenka Vlasáková a Jan Dolanský ještě dvě další děti – syna Johana a dceru Amélii. Ti se však do herectví zatím nehrnou. „Pro co se rozhodnou, nechám na nich,“ slibuje polepšená matka.

Maxovi se mimochodem daří nejen v profesním, ale i osobním životě. Našel lásku, ale odmítá ji prozradit, aby uchránil její i své soukromí. Víme jen, že jde o kolegyni: „Je to herečka,“ řekl Max s úsměvem.