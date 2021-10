Lobbista Dědic manipuloval s veřejnými zakázkami, stráví 8 let ve vězení

Lobbista Martin Dědic má za manipulaci s veřejnými zakázkami ostravského magistrátu strávit ve vězení osm let. Rozhodl tak dnes Krajský soud v Ostravě.

Dědic má také podle dnešního nepravomocného rozsudku přijít o majetek. Ten má podle soudce propadnout také Dědicem ovládané firmě Business Advisor. Soudce Igor Krajdl odsoudil i dalších pět lidí souzených ve stejném procesu. Uložil jim jeden nepodmíněný a čtyři podmíněné tresty. Dva další lidi obžaloby zprostil.

Podle soudu Dědic využíval kontakty s vysoce postavenými politiky moravskoslezské ČSSD, například s náměstkyní ostravského primátora Simonou Piperkovou či hejtmanem Miroslavem Novákem.

„Získal vliv na chod Městské nemocnice Ostrava a Dopravního podniku Ostrava. Prostřednictvím těchto vztahů získával informace o chodu společností a připravovaných veřejných zakázkách,“ uvedl dnes soudce.

Čtyři roky má ve vězení strávit Břetislav Pavelek ze společnosti Martek Medical (dnes Perfect Distribution). Právě ta získala zakázky ostravské městské nemocnice. Jaroslav Křemen z vedení společnosti Pragoimex, která dodávala do Ostravy tramvaje, dostal podmíněný trest vězení 30 měsíců s odkladem na pět let. Navíc má zaplatit tři miliony korun a deset let nesmí působit ve statutárních orgánech obchodních společností.

Další tři obžalovaní dostali tříleté tresty s pětiletým podmíněným odkladem a peněžité tresty ve výši od jednoho do dvou milionů korun.

Soud kromě zrušení Dědicovy společnosti potrestal dvě firmy, které podle soudu zmanipulované zakázky vyhrávaly. Dodavatel tramvají Pragoimex má zaplatit 30 milionů korun a Perfect Distribution, dodavatel spotřebního zdravotnického materiálu, má platit deset milionů korun.

Policie a později i soud se Dědicovou činností zabývají od roku 2014, kdy jej kriminalisté obvinili. V roce 2016 se k soudu dostala první kauza. Podle hlavní obžaloby manipuloval ostravský lobbista s některými ostravskými veřejnými zakázkami a za úplatky pomáhal firmám je získat. Podle státního zástupce získala Dědicova firma na úplatcích okolo 30 milionů korun.