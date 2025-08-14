Lipavský jednal v Dnipru s místními představiteli, musel do krytu
14. 8. 2025 – 9:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český ministr zahraničí Jan Lipavský ve východoukrajinském Dnipru jednal s šéfem vojenské správy Dněpropetrovské oblasti Serhijem Lysakem a předsedou oblastní rady Mykolou Lykašukem.
Prvních několik desítek minut strávili v protileteckém krytu kvůli vyhlášenému poplachu.
Lipavský ukrajinské představitele informoval mimo jiné o úterním jednání v Kyjevě s ministrem zahraničí Andrijem Sybihou. Zároveň zdůraznil humanitární i další projekty právě v Dněpropetrovské oblasti, na kterou se Česko zaměřuje i s ohledem na poválečnou obnovu země. Lysak s Lykašukem podporu ocenili, druhý jmenovaný mimo jiné zmínil, že žádná z českých firem působících v regionu neopustila oblast ani po ruské invazi.
Předtím šéf české diplomacie položil květiny u památníku obětí ruské invaze. Přitom se zhruba v 08:00 SELČ rozezněly sirény a po aktu musely delegace zamířit do krytu, kde jednaly zhruba čtvrt hodiny. Do krytu musel Lipavský i v noci na úterý kvůli poplachu v Kyjevě.
Dnes dopoledne pak Lipavský navštívil železniční depo a elektrickou rozvodnu, které několikrát zasáhly ruské útoky. Naposledy se tak stalo před pěti dny. "Někteří z lidí, kteří zde pracovali, se domů nevrátili. Navštívil jsem depo a místní továrnu; přestože jim chybí části budov, práce pokračují," uvedl Lipavský na síti X k návštěvě železničního depa.
Odpoledne šéf diplomacie navštívil muzeum ATO zaměřené na ruskou agresi proti Ukrajině a osudy padlých ukrajinských vojáků. Poté zamířil do nemocnice Mechnikov, před níž stál český autobus fungující jako pojízdné zdravotnické zařízení. Loni nemocnici autobus předal prezident Petr Pavel. Ministerstvo zahraničí za autobus v rámci rozvojové a humanitární spolupráce utratilo 9,5 milionu korun.
"Slouží k převozu až 13 pacientů za pomoci dýchacích přístrojů. Když jsem autobus před dvěma lety vypravoval, kladl jsem si otázku, jak moc ho budou používat, jestli to třeba nějak nepředělají. Ne, našel jsem ho 've stejném stavu'. Říkali, že jezdí každý den, že najezdil už tisíce kilometrů," řekl dnes českým novinářům v Dnipru Lipavský.
Nemocnice Mechnikov je podle něj jednou z nejlepších a největších na Ukrajině. "Řeší velkou část případů, která přichází z fronty. Jsou to vyšší desítky až stovky případů denně, skutečně těžkých a závažných úrazů. Amputace, vážné úrazy, úrazy hlavy," dodal ministr.