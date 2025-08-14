Celá jen září a culí se jak v pubertě. Milovaná zpěvačka už neskrývá nové štěstí
14. 8. 2025 – 9:05 | Magazín | Jana Strážníková
Oblíbená zpěvačka našla novou lásku a je to na ní zkrátka vidět.
Sympatická zpěvačka Jitka Boho způsobila nedávno mírné mediální pozdvižení, když z ničeho nic oznámila, že se rozchází s otcem svého syna, politikem Tomášem Hřebíkem.
Vystřihla u té příležitosti celou řadu stromovitých metafor, z nichž jasně vyplývala jediná pointa: Už má někoho nového.
Podle všeho by mělo jít o herce Lukáše Langmajera, který také nedávno oznámil rozchod: S manželkou šli od sebe po dlouhých 16 letech.
Ani jeden z údajného nového páru sice vztah zatím nepotvrdil, ale jejich láska už se pomalu přesouvá do sféry veřejného tajemství.
„To nevím, to jste se dozvěděl kde?“ červenala se Jitka po přímém dotazu od Super.cz a snažila se mlžit, když ji novináři potkali na představení finalistů soutěže Muž roku.
„No, ať se to píše, ale nebudu to komentovat,“ vykrucovala se.
Pak ale místo rozebírání muže roku zamířila právě za Langmajerem do divadla, kde celá zářila štěstím a fotograf zmíněného magazínu ji dokonce zachytil, jak stojí u herce a něžně ho hladí po zádech.
Uvidíme, kdy zamilovaná dvojice uzná za vhodné přiznat barvu.