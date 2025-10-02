Pavel bude jednat s předsedy stran a hnutí v neděli a možná i v pondělí
2. 10. 2025 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezident Petr Pavel bude mít úvodní povolební konzultace s předsedy stran a hnutí v neděli a možná i v pondělí.
Na webu to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Na Pražský hrad si bude šéfy subjektů, které se po pátečních a sobotních volbách dostanou do Poslanecké sněmovny, zvát v pořadí podle výsledků hlasování.
V pondělí se jednání uskuteční v případě, že se do dolní parlamentní komory dostane větší počet stran. V neděli má hlava státu po schůzkách v plánu tiskovou konferenci.
České televizi prezident řekl, že se do vyjednávání o nové vládě chce aktivně zapojit. "Proto hned v neděli ráno začnu první konzultační schůzky se všemi předsedy stran, které se dostanou do Poslanecké sněmovny. Předpokládám, že by nám na to mohla stačit neděle a pondělí," uvedl. Podle průzkumů má šanci se do Sněmovny dostat sedm stran.
Pavel v srpnovém rozhovoru ČTK řekl, že je připraven neprotahovat proces sestavování vlády a neklást předběžné podmínky. Domnívá se, že nový kabinet vznikne poměrně brzy, alespoň takový má dojem z prohlášení představitelů nejsilnějších stran. Už dříve vyjádřil prezident přesvědčení, že v budoucí vládě by v zahraniční a bezpečnostní politice neměly mít slovo subjekty, které chtějí vystoupit z Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).
V pondělí hlava státu jednala s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. Požádala ho mimo jiné o vyjasnění, jak dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by po volbách měl sestavovat vládu. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Babiš ČTK sdělil, že Pavla ujistil, že dostojí českým i evropským zákonům, pokud by ANO skládalo vládu.
Hrad tehdy také uvedl, že prezident do voleb neplánuje žádné další jednání s předsedy stran.