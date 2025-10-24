"Lidem se uleví, až tu nebude!" Manželství Belohorcové v troskách, manžel už si balí kufry
24. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Podnikatel se chystá opustit ostrov, kde s manželkou žil. A nevypadá to, že by z toho byl někdo smutný.
Ukazuje si, že si svůdná moderátorka Zuzana Belohorcová musela od svého již brzy bývalého muže Vlasty Hájka vytrpět ledacos: Podle zdrojů magazínu eXtra přítmo z ostrova Tenerife, kde pár bydlel, ji partner opakovaně podváděl a nerespektoval.
Jeden z mnoha záletů pak skončil vážněji, než se čekalo, a Hájek se zamiloval do své milenky. A kupodivu to pak byl právě on, kdo se rozhodl pro rozvod.
Zuzana se chystá zůstat na Tenerife, Hájek podle všeho balí kufry. A nevypadá to, že za sebou nechá moc uplakaných rozloučení.
Byznys se přitom dařil na výbornou: Od Hájka si pořídil sídlo i miliardář Chlad, jenže podnikatel se začal chovat divně a vztahy se rozsypaly.
„Pokud jde o byznys, má Vlasta tah na branku. Podařilo se mu fakt rozjet realitku, která tady prodávala ty nejlukrativnější nemovitosti. Dokonce si od něj apartmán pořídilo hned několik známých osobností. Měl všechno, ale přerostlo mu to přes hlavu a vrchol byl, když si proti sobě poštval i Chlada. Pak nastal dominový efekt, protože když už ho nebránil ani Chlad, Vlasta pak zůstal v podstatě sám,“ cituje magazín eXtra svůj zdroj.
„Vlasta má v plánu odsun na jiný ostrov. Hodně se mluví o Svatém Martinu. Uvidíme ale, kam to bude. Hodně lidem se ovšem pak uleví, až tu nebude. Nepatří mezi místní oblíbence,“ dodal.
Zuzana má úplně jiné plány: „Děti by chtěly moc na Slovensko, nebo třeba i do Prahy. Ale já chci směřovat své zájmy a působení na Tenerife. Chceme tuto oblast trochu více zpropagovat, více ten ostrov zpřístupnit, a tak jsme začali natáčet různá videa, která mě velmi naplňují. Chtěla bych třeba natočit i nějaký cestopis,“ prozradila Blesku.
„Samozřejmě se to bude týkat i nemovitostí, přiblížit ostrov klientům, nabídnout jim zajímavá místa, kam jet nakupovat, kam na pláž… Ukázat ta nejlepší místa nejen po investiční stránce, ale třeba i nejlepší místa pro život a pro to, kam dát děti do školy. Chci se v tom realizovat, ale zatím úplně přesně nevím, kam nás ty cesty zavedou,“ svěřila se.