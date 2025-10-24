Spisovatelka Třeštíková ostře kritizuje rozvedené. S jedním takovým přitom žije
24. 10. 2025 – 7:45 | Magazín | Jiří Rilke
Všeobecný pohled na věc, nebo popíchnutí mířené na partnerovu exmanželku?
Úspěšná a občas vcelku svérázná spisovatelka Radka Třeštíková popustila stavidla své verbalitě a na sítích se nebývale kousavým útvarem opřela do rozvedených lidí.
Což by nebylo až takové překvapení, psaní ji přeci jen živí a na vlastní názory má svaté právo.
Nesmíme ale zapomenout, že s rozvedeným mužem momentálně žije: Našla štěstí s Jaroslavem Vítem, exmanželem slavné moderátorky a modelky Ivety Lutovské.
Zda tak máme útočný text chápat jako nepřiznanou dýku partnerově exmanželce, nebo se opravdu jedná jen o všeobecnou a žádnými nitkami neopentlenou úvahu, už Radka neuvedla. Můžeme si zkrátka vybrat.
„Přála bych všem rozvedeným rodičům, ženám i mužům, aby si v životě našli jiné téma, co je bude naplňovat, a dokázali jít dál v novém uspořádání, aby ze sebe přestali dělat oběť, aby se zbavili přesvědčení, že všechno dělají jen pro svoje děti, aby přestali kriticky přistupovat ke všemu, co udělá druhý rodič,“ soptila spisovatelka na sociálních sítích.
„Aby nehledali neustálé potvrzení toho, že druhý rodič je pro děti zbytečný, aby přestali obracet všechnu vinu na druhého rodiče, aby přestali ignorovat skutečnost, že děti konfliktem mezi rodiči trpí, aby přestali konflikt vědomě nebo i nevědomě udržovat a živit,“ dodala.
Naráží na Lutovskou? Nemožné to není, však moderátorka sama před časem přiznala, že po rozvodu nepanuje úplně dobrá nálada: „Rozvod ukončil naše manželství, ale to neznamená, že se tím vše ukončilo a udělala se tlustá černá čára. Některé věci se stále řeší. Možná se tím ukončila jakási má jedna životní fáze, ale pořád máme společné děti a bohužel pořád máme některé spory, které jen tak vyřešit nejdou,“ sdělila Iveta před půl rokem v rozhovoru pro iDnes.