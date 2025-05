To to trvalo! Krásná vítězka miss se konečně vdala, na svatbu čekala deset let

23. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz

Ochotu čekat celou dekádu může celá řada pánů jenom závidět. Přítel se ale nakonec přeci jen rozhoupal.