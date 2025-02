Bojový trénink se vyplácí. Sámer Issa uzemnil opilce, který se sápal po jeho manažerce

Stačila jedna dobře mířená a neodbytný násilník měl o poznání horší večer.

Sámer Issa se proslavil účinkováním v první řadě Česko hledá SuperStar, později zas třeba románkem s Agátou Hanychovou a nyní se chystá na trochu bojového sportu, protože si v má v Clashi střihnout bitku s Martinem Kociánem.

A právě příprava na nepříliš přátelské řešení sporu se nebývale hodila v nečekané situaci: Na jeho manažerku Denisu se na ulici začal sápat opilec, Sámer musel do akce a nezbývalo než ožralu poslat k zemi.

Dvojice právě odcházela z pracovní schůzky, když se ně nahrnul podezřelý muž. Nejdřív měl poznámky, pak se manažerku pokusil osahávat a vzít jí kabelku: „Začal se po mně sápat, byl divnej a hrozně velikej. Sámer mě okamžitě bránil, odstrčil ho a dal mu dělo. On spadl na zem, ale byl v pořádku. Myslím, že byl dost opilý,“ popsala Denisa vyhrocenou situaci pro magazín eXtra.cz

„Byl to takový ten týpek, co vidí ženskou a chce si na ni sáhnout, nebo jí něco vzít. Viděl jsem, že je agresivní, tak jsem ho instinktivně trefil. Byla to první reakce z tréninků. Samozřejmě se s tím neztotožňuju a za normálních okolností bych mu řekl, ať se nestará a jde do háje, a šel bych, ale v tomhle případě na ní zaútočil agresivně, tak jsem ji bránil,“ přidal svůj úhel pohledu Sámer.

Policii nakonec, zdá se, nikdo nevolal: „Vzhledem k tomu, že jsem se díval, jestli je ten člověk v pohodě, a on byl v pohodě, tak ve finále není důvod. Pokud on sám se k tomu nevyjádří. Pokud ano, tak by ho spíš mělo trápit svědomí, než aby řešil, kdo to udělal,“ vysvětluje Sámer.