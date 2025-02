Je po všem? Zoufalý Felix Slováček: "Dáda Patrasová je minulost. Končím s ní"

Vyvrcholení dramatu pěkně ostrým způsobem? Felix Slováček má, zdá se, už všeho pěkně plné zuby.

Alkoholickou divočinu, která víří drama okolo Felixe Slováčka a Dády Patrasové už od minulého týdne, jistě není potřeba obšírně připomínat. Někdejší princezna Xenie měla dorazit na natáčení k Aleši Cibulkovi, kde čekali i další představitelé ze seriálu Arabela. Čekalo se nicméně marně, protože Dáda si spletla dveře a namísto do studia zcela omylem zabočila do knajpy. V silně indisponovaném stavu ji pak musela řešit policie a Felix ji nakonec odtáhl domu ve stylu Bratrstva neohrožených, tedy (téměř) přes rameno.

Dáda pak situaci vyšponovala do téměř tragikomické roviny, když ve vší vážnosti tvrdila, že je všechno vymyšlené, o žádném incidentu neví a na jejího manžela už nejspíš přichází demence.

A Felix, zdá se, už má taky všeho dost: „Od tohoto okamžiku nad Dádou Patrasovou dělám kříž. A už se o ní nebudu nikdy a nikde bavit. Nemá to dál význam. Absolutně s ní končím. Ať se stará o sebe, zvířata, o barák, ať to třeba spadne. Mně už je to jedno,“ řekl ve středu redaktorům magazínu eXtra.cz s tím, že zvažuje, že se dokonce odstěhuje a za vším tak udělá pořádnou tečku.

Uvidíme, zda Felix jen neudržel nervy v těžké situaci a vše se zase uklidní, nebo to myslí opravdu vážně a o Slováčkovi s Patrasovou budeme muset přestat přemýšlet jako o páru.