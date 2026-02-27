Dnes je pátek 27. února 2026., Svátek má Alexandr
27. 2. 2026 – 14:21 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kvíz: Znáte televizní pořady před rokem 2000? Tady obstojí jen skuteční znalci
zdroj: Profimedia
Byla to doba bez streamovacích platforem, bez přetáčení reklam a bez možnosti „pustit si to znovu“. Televizní pořady před rokem 2000 měly jiný rytmus, jinou atmosféru i jinou váhu. Program určoval večer, rodina se scházela u obrazovky v přesný čas a některé znělky dnes dokážou během vteřiny vrátit člověka o desítky let zpět.

Pořady před rokem 2000 měly své pevné místo v domácnostech. Zábavné soutěže, rodinné seriály, hudební hitparády i dětské relace formovaly celé generace. Některé hlášky zlidověly, znělky si pamatujeme dodnes a tváře moderátorů byly téměř členy rodiny.

Zkuste si vybavit, co se vysílalo v hlavním vysílacím čase, které soutěže lámaly rekordy sledovanosti nebo které seriály dokázaly vyprázdnit ulice. Myslíte si, že si všechno pamatujete? Tento kvíz prověří, jak dobře znáte televizní éru před rokem 2000.

