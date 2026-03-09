Vláda schválila návrh na ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce
9. 3. 2026 – 15:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vláda dnes schválila návrh, aby důchodci, kteří si před rokem 2023 založili penzijní spoření, ho mohli bez sankce ukončit.
Důchodci, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli o státní podporu či vlastní peníze, mají získat kompenzaci. Po jednání kabinetu to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která normu předložila jako poslanecký návrh.
Návrh reaguje na zrušení státní podpory pro důchodce, které schválila bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Novela předpokládá, že klienti, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním spoření před koncem roku 2023 a je jim již přiznán starobní důchod, budou moct spoření ukončit bez sankce i bez splnění minimální doby spoření. Podle ministerstva financí je takových klientů zhruba 150.000. Změna nijak nezasáhne veřejné finance.
Návrh rovněž umožní důchodcům, kteří penzijní spoření předčasně ukončili a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo i o vlastní vložené prostředky, aby požádali o vrácení ušlých peněz. Týká se to zhruba 16.000 lidí. Náklady na státní rozpočet podle Schillerové budou zhruba 60 milionů korun.
Na problém tzv. zamčených penzistů Asociace penzijních společností upozorňovala podle mluvčího Jana Sedláčka v době úprav zákona v roce 2023. "Bohužel jsme tehdy nebyli vyslyšeni. Dnes už je to pro nás uzavřená kapitola, ale chápeme, že současná vláda chce situaci alespoň částečně narovnat. Aktuálně se seznamujeme s detailním zněním návrhu novely s ohledem na její praktické provedení," řekl ČTK.
Stát přestal starobním důchodcům vyplácet příspěvky k penzijnímu spoření od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí balíčku na konsolidaci veřejných financí, který přijala předchozí vláda. Ministerstvo financí v minulosti argumentovalo tím, že účelem příspěvku je motivovat lidi k tvorbě úspor pro důchodový věk. Hnutí ANO v minulém volebním období napadlo zrušení státního příspěvku k penzijnímu spoření pro spořící důchodce u Ústavního soudu, ale neuspělo.
Předkladatelé návrhu, mezi nimiž jsou kromě Schillerové i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) nebo předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), navrhli, aby Sněmovna schválila návrh zrychleně v prvním čtení. Opozice může tento postup vetovat, jak jí umožňuje jednací řád. Schillerová dnes řekla, že zákon by měl nabýt účinnosti prvního dne v prvním měsíci poté, co vyjde ve Sbírce zákonů.