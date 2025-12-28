Krize? O 30 let mladší manželka Bohuše Matuše zveřejnila znepokojivý vzkaz
28. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková
Lucie Matušová zveřejnila příspěvek o změnách a samotě o Vánocích.
Populární zpěvák Bohuš Matuš už dříve prozradil, že na svou mladičkou ženu žárlí: "Však je nádherná, jasně, že žárlím," uvedl před časem.
Chvíli to ale vypadalo, že svou o 30 let mladší drahou polovičku stejně nakonec neuhlídal: Lucie Matušová totiž zveřejnila vzkaz, z něhož se zdálo, že by vztah možná mohl být v problémech.
„Letošní rok byl hodně náročný… Plný změn, které se nedaly obejít ani odložit. Vánoční přípravy šly trochu stranou – nebyla na ně síla ani prostor…,“ psala na sociální síti.
„A pak přišla Natálka s nápadem, že by chtěla za Mamutíkem na Dolní Moravu. A tím zachránila Vánoce,“ pokračovala.
„A možná moje vánoční nálada nezmizela. Jen se na chvíli schovala. Věřím, že někde hluboko pořád je, jen se potřebuje znovu probudit…,“ dodala trochu smutně a zdálo se, že Vánoce tráví sama.
Hned tím samozřejmě rozpoutala vír spekulací, zda je všechno v pořádku a jestli náhodou nemá neveselá nálada původ ve vztahové krizi nebo něco podobného.
Sama Lucie ale nemínila nechat věcem volný průběh a dohady zase rychle utnula.
„Vše při starém, za týden letíme na dovču,“ uvedla na dotaz eXtra.cz.
Za horší náladou prý stálo především vyčerpání po spoustě zařizování ohledně dcery Natálky: „Škola, školka, bylo toho hodně…,“