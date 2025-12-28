Dnes je neděle 28. prosince 2025., Svátek má Bohumila
Krize? O 30 let mladší manželka Bohuše Matuše zveřejnila znepokojivý vzkaz

28. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Strážníková

Krize? O 30 let mladší manželka Bohuše Matuše zveřejnila znepokojivý vzkaz
zdroj: Profimedia.cz
Lucie Matušová zveřejnila příspěvek o změnách a samotě o Vánocích.

Populární zpěvák Bohuš Matuš už dříve prozradil, že na svou mladičkou ženu žárlí: "Však je nádherná, jasně, že žárlím," uvedl před časem.

Chvíli to ale vypadalo, že svou o 30 let mladší drahou polovičku stejně nakonec neuhlídal: Lucie Matušová totiž zveřejnila vzkaz, z něhož se zdálo, že by vztah možná mohl být v problémech.

„Letošní rok byl hodně náročný… Plný změn, které se nedaly obejít ani odložit. Vánoční přípravy šly trochu stranou – nebyla na ně síla ani prostor…,“ psala na sociální síti.

„A pak přišla Natálka s nápadem, že by chtěla za Mamutíkem na Dolní Moravu. A tím zachránila Vánoce,“ pokračovala.

„A možná moje vánoční nálada nezmizela. Jen se na chvíli schovala. Věřím, že někde hluboko pořád je, jen se potřebuje znovu probudit…,“ dodala trochu smutně a zdálo se, že Vánoce tráví sama.

Hned tím samozřejmě rozpoutala vír spekulací, zda je všechno v pořádku a jestli náhodou nemá neveselá nálada původ ve vztahové krizi nebo něco podobného.

Sama Lucie ale nemínila nechat věcem volný průběh a dohady zase rychle utnula.

„Vše při starém, za týden letíme na dovču,“ uvedla na dotaz eXtra.cz.

Za horší náladou prý stálo především vyčerpání po spoustě zařizování ohledně dcery Natálky: „Škola, školka, bylo toho hodně…,“

Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

