Marihuana a dospívající: Rizika, o kterých se rodičům moc neříká
28. 12. 2025 – 8:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
I občasné užívání marihuany může mít na dospívající větší dopad, než se dlouho předpokládalo. Nové americké studie ukazují, že už několik jointů do roka může ovlivnit školní výsledky, psychiku i motivaci mladých lidí – a to v době, kdy se jejich mozek stále vyvíjí.
Ještě před pár lety panovalo mezi mnoha rodiči i dospívajícími přesvědčení, že občasný joint nemůže uškodit. Marihuana je přece přírodní, společensky stále tolerovanější a v očích části veřejnosti méně nebezpečná než alkohol nebo cigarety. Nové rozsáhlé výzkumy z USA ale tento uklidňující obraz výrazně narušují. Ukazují, že i relativně vzácné užívání konopí může mít u dospívajících citelné dopady na psychiku, školní výkon i celkový vývoj.
Studie založená na datech od více než 160 tisíc amerických studentů osmých, desátých a dvanáctých tříd naznačuje, že hranice mezi občasným experimentem a skutečným problémem je u mladých lidí mnohem tenčí, než se dosud myslelo. A právě to znepokojuje odborníky nejvíc.
Dopady konopí na školu a psychiku
Výsledky výzkumu ukazují jasný trend: čím častěji dospívající konopí užívají, tím větší problémy se u nich objevují. Překvapivé ale je, že negativní dopady se neomezují jen na pravidelné nebo každodenní uživatele. Užívání marihuany jednou či dvakrát měsíčně bylo spojeno s horšími známkami, větší emoční nestabilitou, úzkostmi a projevy impulzivního chování.
Mladí lidé, kteří konopí užívali alespoň jednou měsíčně, měli výrazně vyšší pravděpodobnost školních problémů a konfliktů než jejich vrstevníci, kteří se drogám vyhýbali. U těch, kteří sahali po marihuaně téměř denně, byl dopad ještě dramatičtější. Tito studenti měli několikanásobně vyšší riziko špatného prospěchu, ztráty motivace a postupného odpojení od školního života.
Důležitým faktorem je také proměna samotné drogy. Současné konopné produkty jsou výrazně silnější než před několika desetiletími. Obsah THC, hlavní psychoaktivní látky zodpovědné za změny nálady, koncentrace a vnímání, se od 90. let několikanásobně zvýšil. Zatímco dříve šlo často o jednotky procent, dnes běžně přesahuje hranici 20 procent. Pro dospívající mozek to znamená mnohem silnější zásah.
Mozek mladého člověka se totiž stále vyvíjí. Právě v období dospívání se formují klíčové nervové okruhy pro učení, sebekontrolu, plánování a regulaci emocí. Zásahy do tohoto procesu mohou mít dlouhodobé následky, které se neprojeví jen ve školních lavicích, ale i v dospělém životě. Odborníci upozorňují, že u některých mladých lidí se mohou objevit zhoršené nálady nebo dokonce příznaky abstinence už po několika málo zkušenostech s marihuanou.
Co mohou dělat rodiče
Rodiče a pečující osoby hrají v prevenci zásadní roli. Odborníci se shodují, že nejúčinnější není zákaz ani strašení, ale otevřená a dlouhodobá komunikace. Rozhovory o konopí by měly začít včas a měly by být vedeny klidně, bez odsuzování. Důležité je vysvětlovat, že přírodní původ drogy neznamená bezpečnost a že rizika se netýkají jen těžkých uživatelů.
Velkou pozornost je třeba věnovat varovným signálům. Patří mezi ně zhoršující se známky, výkyvy nálad, ztráta zájmu o dříve oblíbené aktivity, problémy se soustředěním nebo celková apatie. Pokud se tyto změny objeví, je namístě přemýšlet i o tom, zda v pozadí nemůže stát užívání konopí.
Závěrem lze říci, že nová data boří mýtus o neškodné rekreační marihuaně u dospívajících. Ukazují, že i zdánlivě nevinné experimentování může mít reálné a někdy dlouhodobé důsledky. V době, kdy je konopí dostupnější a silnější než kdy dřív, je informovanost, pozornost a otevřený dialog důležitější než kdykoliv předtím.