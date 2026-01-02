Krásná novina na Nový rok: Hvězda seriálů čeká miminko, celá jen září
2. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Oblíbená herečka začala nový rok mimořádně šťastným způsobem: Čeká první miminko.
Dala si trochu na čas, ale nakonec přišlo štěstí: Oblíbená herečka Zuzana Stavná (41), kterou znají především diváci seriálů Ordinace či ZOO, zveřejnila překrásnou novinu.
„Děkuju roku 2025 a s netrpělivým očekáváním a s velkou radostí se převalím do Nového roku 2026. Vše dobré a plodné přeju všem a to ve všech možných směrech!“ napsala k fotce, kde je jasně vidět těhotenské bříško.
Požehnaný stav tak očividně není úplná novinka pro samotnou nastávající maminku, s veřejností se ale svou nadějí podělila poprvé.
S kým potomka čeká, je zahaleno tajemstvím: Před lety tvořila pár s producentem Danielem Strejcem, vztah ale nakonec nevyšel. Pak podle všeho našla štěstí s blíže nespecifikovaným Italem – o jeho existenci víme pouze z jediné společné fotky, ven spolu totiž nikam nechodili. Alespoň ne u nás.
Tak či tak, její rodina se za pár měsíců rozroste a soudě dle jiskřiček v očích, sama Zuzana už se nemůže dočkat. A sílu se štěstím jí v komentářích rovnou popřál i hotový dav fanoušků.
View this post on Instagram