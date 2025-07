Krásná Hana Vagnerová oslnila ve Varech v šatech od Borise Krále a kdysi prohlásila: „Před oltářem mě nikdy neuvidíte“

10. 7. 2025 – 14:51 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nepřehlédnutelná zrzka letošní ročník vyloženě rozzářila v nádherných šatech šitých na míru od předního českého návrháře Borise Krále. Této herečce to sluší, ale nejen v překrásných róbách, Hana Vagnerová má v sobě přirozený šarm, který funguje i bez červeného koberce. Umí být éterická i zemitá, noblesní i civilní. A když přijde řeč na její vztah s francouzským partnerem, zůstává stejně tajemná jako role, které s lehkostí ztvárňuje.

Herečka Hana Vagnerová vypadala na zahájení KVIFF 2025 jako živoucí panenka z módního editorialu. V áčkové sukni, která se s každým krokem lehce vznášela ve vzduchu. Její model patřil k tomu nejpovedenějšímu, co se letos na červeném koberci objevilo. Za touto vizuální poezií stál přední český návrhář, jenž má pro Vagnerovou cit nejen estetický, ale i osobní, její styl cítí téměř instinktivně. Právě on si vysloužil tiché, ale o to významnější uznání v podobě obdivných pohledů a slov chvály i od stylisty Filipa Vaňka.

Šaty vznikly doslova za pět minut dvanáct a přesto patřily k tomu nejlepšímu, co se na červeném koberci objevilo

Návrhář Boris Král jasně dokázal, proč mu v módním světě přezdívají král designu, perfektně cítí osobnosti, které obléká, a nejnovější potvrzení přišlo od samotné Hany Vagnerové, stejně jako od dalších celebrit ve svém šatníku. Na zahájení KVIFF 2025 předvedl model, který zastínil konkurenci, šaty dokončil pouhých 20 hodin před odjezdem do Karlových Varů.

Róba, šitá na míru z šalvějově zeleného hedvábí se strukturou, nesla symboliku elegance i nadčasové jemnosti. Tmavě fialový živůtek dodával šatům delikátní kontrast a jemnou architekturu. Celek pak korunovaly diamantové šperky od Klenoty Aurum v hodnotě přes půl milionu korun, jež LUXUSNĚ zvýraznily celkový dojem.

Styling posunul look do dokonalé rovnováhy. Kombinace s přirozeně ryšavými vlasy působila harmonicky, vlasy rozpustilé, lehce natočené, jako by právě lehce rozfoukl lázeňský vánek. Make‑up ladil v broskvových tónech: jemný ruměnec, zvýrazněné obočí, lesklé rty - svěží, přirozený a maximálně v souladu se sáňkovým odstínem šatů.

V dalším modelu sklízela obdiv ze všech stran a muži jí doslova padali k nohám

Na večírek UniCredit Bank v rámci KVIFF 2025 dorazila Hana Vagnerová v šatech, které se nesly v duchu ženské rafinovanosti a smyslné elegance. Metalicky laděná róba v odstínech korálové, rudé a zlato-oranžové jí padla jako druhá kůže. Tělo obepínající střih s propracovaným korzetovým živůtkem zvýraznil hereččinu štíhlou siluetu a dodal modelu odvážný, ale vyvážený charakter. Minimalistické doplňky, černé páskové sandálky na podpatku a kabelka v ladícím tónu, nechaly šaty mluvit za vše. Vlasy zkrácené, rozpuštěné do jemných vln a rudá rtěnka podtrhly celkový look femme fatale, která má vše pod kontrolou. A soudě podle reakcí přítomných pánů? Muži jí padali k nohám.

Největší hodnotu nachází v jednoduchosti a pohodlí

Samotná Hana Vagnerová přiznává, že ačkoliv ji na červeném koberci vidíme v extravagantních róbách, v běžném životě je její styl jednoduše srdcovým záležitostí. „K jakému módnímu stylu tíhnete? Určitě ke sportovnímu. Nejčastěji jsem v mikině s kapucí, v teniskách a v džínách. Dávám přednost pohodlí,“ řekla v rozhovoru pro iDnes. To potvrzuje její přístup – raději nadčasová kombinace kvalitního trička, dobře padnoucích džínů a praktického saku než okázalý luxus.

Hana si potrpí na autentický styl, kde jde o osobní pohodlí i vkus. Tato vyvážená estetičnost se objevuje i v jejím oblíbeném „casual“ outfitu – mules botách, které snadno promění jednoduchý jednobarevný look v sofistikovaný, ale stále nenucený způsob oblékání. Vrozená kombinace praktických a trendy kousků dává její každodenní módě lehkost a přirozenost.

Její styl je zkrátka o rovnováze, elegantní, ale nevypjatý; ženský, ale bez přehnanosti; dobře promyšlený, ale neukecaný. A díky tomu působí jak v mikině na skate, tak v biksi na festivalu, vždy sama sebou, což je koneckonců to, proč nás inspiruje nejvíc.

Své soukromí si pečlivě střeží a otázky na mateřství přechází s noblesou

Hana Vagnerová je již tři roky šťastně zamilovaná do charismatického Francouze Nicolase Escaviho, jejich vztah na dálku podle ní funguje skvěle a ani vzdálenost jim nevadí. Partner Nicolas má dvě dcery z předchozího vztahu a Hana přijala roli nevlastní matky s otevřeným srdcem. Přiznala, že mělo své náročné momenty, jako maceška se musela naučit navazovat vztah k dětem a čelit pocitu, že to „narazí jen na dobré přijetí“, což nebylo úplně automatické. Pomohl jí odborník – terapeutka jí poskytla podporu při integraci do rodiny, což považuje za velmi cenné.

Otázky ohledně vlastních dětí přechází Hana Vagnerová s elegancí a klidem. Otevřeně říká, že jde o hluboce osobní téma, ke kterému musí mnozí teprve dozrát, zejména aby pochopili, jak neuctivé a necitlivé může být ptát se ženy na mateřství. „V zahraničí by si podobné dotazy novináři ani nedovolili,“ podotýká s tím, že v Česku se často překračují hranice soukromí pod záminkou veřejného zájmu. Její postoj je jasný: intimní život má zůstat chráněný, a skutečná láska se neprokazuje odpověďmi na otázky o dětech, ale respektem, péčí a svobodou ve vztahu.

Co se týče mateřství, nelze než s Hanou Vagnerovou souhlasit – nevyžádaná otázka může zasáhnout hlouběji, než si kdo uvědomuje, a bolest, kterou způsobí, bývá často nevratná. A pokud jde o sňatek? Možná svůj názor na svatbu po letech přece jen přehodnotila. A možná ne. Odpověď nechme tam, kam patří , v jejím soukromí.