Krampol byl skvělý kamarád. Jiřina Bohdalová: "Do poslední chvíle rozdával radost"

29. 7. 2025 – 6:30 | Magazín | BS

Slavná herečka se s Jiřím Krampolem znala dlouhé desítky let.

Odchod herecké legendy sice nepřišel jako úplný blesk z čistého nebe, to ale samozřejmě neznamená, že by smrt kamaráda a kolegy nezasáhla jeho přátele i veřejnost.

Jiří Krampol, který odešel v sobotu večer ve věku 87 let, se nesmazatelně zapsal do celé řady srdcí. A obzvlášť na něho nedala dopustit jiná herecká legenda, Jiřina Bohdalová.

„Je to těžké. Snad to znamená pro Jirku konečně klid a mír. Každého člověka je škoda a Jirky zvlášť, protože byl z těch, kdo až do poslední chvilky rozdával lidem humor a radost,“ vysekla Jiřímu poklonu pro Blesk.

Z jejích úst navíc rozhodně nešlo o žádná prázdná slova, však se s Jiřím znali dlouhé desítky let, několikrát spolu hráli ve filmech i v divadle a vždy udržovali vřelý přátelský vztah. A Jiří doopravdy šířil smích, humor a spokojenou náladu prakticky až do smrti, vždyť ještě před měsícem navštívil oslavu, absolvoval besedu a zkoušel foukat sklo.

Bohdalová prý také občas fungovala tak trochu jako taková straší herecká sestra, která se Krampolovi nikterak neostýchala poradit, když si myslela, že to potřebuje. A Jiří si kolikrát opravdu nechal říct.

Herečka si například myslí, že Krampol odváděl nejlepší výkon pod režisérem Jaroslavem Dudkem (Malý pitaval z velkého města, Synové a dcery Jakuba Skláře): „Hrál tam naprosto geniálně. Když jsem to viděla, hned jsem mu volala, že by si Dudka měl platit a pak z něj bude nejgeniálnější herec. Dudek na něj platil a dobře si rozuměli,“ vzpomínala Jiřina.

Nakonec spolu ale prý řešili i osobní rovinu, když Jiří potřeboval poradit: „Já byla takový radící orgán, když byl v nějakých osobních situacích nebo problémech,“ prozradila.