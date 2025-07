Miss World 2025: Královna, která září i zevnitř

29. 7. 2025

Svět už zná svou letošní královnu krásy. Na trůn v květnu usedla Opal Suchata Chuangsri, dívka, jejíž příběh sahá daleko za běžné soutěžní stereotypy. S korunou na hlavě, úsměvem plným klidu a srdcem, které bije pro druhé, se stává symbolem nové éry Miss World. Kdo je tahle osmnáctiletá Thajka a proč právě ona dojala porotu i publikum po celém světě?

Vznešená duše z Phuketu

Opal se narodila 20. září 2003 na slunném thajském ostrově Phuket do rodiny hoteliérů. Přestože vyrůstala v prostředí luxusu, její životní cíle jsou pevně zakořeněné ve službě společnosti. Studuje mezinárodní vztahy na prestižní univerzitě Thammasat v Bangkoku a touží po kariéře diplomatky. Ovládá thajštinu, angličtinu a čínštinu, ale jazykem, kterým mluví nejplynuleji, je lidskost.

Za její křehkou krásou se skrývá hluboký zájem o psychologii a antropologii, ale také silný osobní příběh- v šestnácti letech jí byl odstraněn benigní nádor prsu. Tato zkušenost ji nasměrovala k aktivismu: založila organizaci Opal For Her, která se věnuje osvětě a prevenci ženských onemocnění, zejména rakoviny prsu.

Výška, která přesahuje

S výškou 180 cm doslova vyčnívá z davu v zemi, kde je průměrná výška žen okolo 157 cm, působí jako éterická bytost. Ale co ji skutečně činí výjimečnou, je její nezdolnost. První soutěž krásy, které se zúčastnila, pro ni skončila bez úspěchu. Bylo jí tehdy teprve 17. Místo aby to vzdala, proměnila neúspěch ve zkušenost a z ní vystavěla most ke svému vítězství.

Její cesta vedla přes soutěže Miss Rattanakosin, Miss Universe Thajsko až k titulu Druhá vicemiss na Miss Universe 2024. I přes tento úspěch se však rozhodla riskovat vše a přihlásit se na Miss World a tím porušila soutěžní pravidla. O titul vicemiss sice přišla, ale získala něco mnohem cennějšího: příležitost naplnit své poslání.

Patnáct dní na přípravu, životy na změnu

Opal měla na přípravu na světové finále pouhých patnáct dní. Přesto dokázala uspět. Do Indie, kde se Miss World konala, přijela odhodlaná, pokorná a zářivá. Její fotografie v tradičním thajském oděvu obletěly internet a staly se symbolem kulturního bohatství její rodné země.

Ve finále v Hajdarábádu porotu okouzlila nejen svou krásou, ale i moudrostí a vášní pro společenské změny. Její projev během otázek byl upřímný, silný a dojemný. V bílé róbě s květinovou výšivkou, která symbolizovala uzdravení a naději, vypadala jako zosobněný nový začátek.

A právě to porotu přesvědčilo. Nešlo jen o krásu, šlo o charakter, odvahu a schopnost inspirovat.

Přátelství, které neskončí s finále

Kdo čeká, že Miss World je jen chladná soutěž plná rivality, ten se mýlí. Opal zanechala silnou stopu nejen na pódiu, ale i v srdcích ostatních soutěžících. Zejména s vietnamskou finalistkou Y Nhi si vytvořily vřelý vztah- natáčely společná videa, smály se i plakaly spolu. Jejich přátelství je důkazem, že opravdová krása spočívá i v tom, jak se k sobě lidé chovají mimo záři reflektorů.

Koruna jako závazek, ne ozdoba

Korunu předala Opal loňská vítězka Kristina Pyšková z České republiky. Gesto bylo symbolické, ale i dojemné. Nová Miss World se stala nejen hrdostí své země, ale i hlasem žen, které bojují se zdravotními problémy nebo s pocitem, že jejich příběh není dost dobrý, aby byl slyšet.

„Chci být tím hlasem. Chci ukázat, že skutečná krása není jen v tváři, ale v tom, co děláme pro ostatní. Tahle koruna pro mě není cíl, ale začátek cesty,“ řekla Opal dojatě po svém vítězství. A svět jí naslouchá.

