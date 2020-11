V létě jsem potratila, přiznala manželka prince Harryho

Manželka britského prince Harryho v článku pro americký list The New York Times napsala, že v červenci potratila. Svou zkušenost se ztráty nenarozeného dítěte Meghan podrobně popsala a svým přiznáním chce pomoci dalším, kteří něčím takovým prošli. Buckinghamský palác odmítl obsah článku komentovat s tím, že jde o "hluboce osobní záležitost".

Svou zkušenost ztráty nenarozeného dítěte Meghan podrobně popsala. Bolestná událost se podle ní stala jednou ráno, když pečovala o syna Archieho. "Bylo to červencové ráno, které začalo stejně jako kterýkoli jiný den: uděláte snídani, nakrmíte psy, vezmete si vitamíny, najdete tu ztracenou ponožku. Zvednete ze země pastelku, která se zakutálela pod stůl. Než jsem syna zvedla z postýlky, dala jsem si vlasy do ohonu. Poté, co jsem mu vyměnila plenku, jsem pocítila ostrou křeč. Skácela jsem se k zemi s ním v náručí, broukala jsem ukolébavku, abych nás oba uklidnila, veselá melodie ostře kontrastovala s mým pocitem, že něco není v pořádku. Tiskla jsem k sobě své prvorozené dítě a věděla jsem, že přicházím o druhé," napsala. Popsala, jak o několik hodin později ležela v nemocnici a držela se s manželem za ruku. Oba plakali.

Devětatřicetiletá vévodkyně ze Sussexu v článku uvedla, že svou zkušenost sdílí, aby pomohla ostatním. "Ztratit dítě znamená nést téměř nesnesitelný smutek, který zažívá mnoho lidí, ale o kterém mluví jen málokdo," napsala. "V bolesti naší ztráty jsme s manželem zjistili, že v místnosti se stovkou žen bude deset až 20, které potratily," uvedla. Doplnila, že ačkoliv bolest ze ztráty nenarozeného dítěte prožívá mnoho lidí, rozhovory na toto téma jsou nadále "tabu, protkané nezaslouženým pocitem studu a udržující cyklus osamělého truchlení".

Americká herečka Meghan Markleová, která byla hvězdou seriálu Suits (Kravaťáci) se za Harryho, vnuka britské královny Alžběty II., provdala v květnu 2018. Televizní přenos svatby, jež se uskutečnila v kapli svatého Jiří na hradě Windsoru, sledovali lidé po celém světě. Syn Meghan a Harryho, Archie, se narodil loni v květnu. Letos pár oznámil, že se zříká svých oficiálních povinností a stěhuje se do Ameriky. Zmínil se přitom o rasistickém přístupu a o zásazích do soukromí ze strany britského tisku (Meghanina matka je černoška a její otec běloch). Nedávno manželé koupili dům v Santa Barbaře v Kalifornii.

Intimní detaily v Meghanině článku ostře kontrastují s tradiční pozicí britské královské rodiny, jejíž členové neodhalují skoro nic ze svého soukromého života. Královna Alžběta II. například za 68 let své vlády svůj soukromý život v článku nebo rozhovoru s médii nikdy nerozebírala. Životy členů královské rodiny však vzbuzují intenzivní zájem veřejnosti, zejména pokud jde o rodinné záležitosti, jako je například narození dítěte.

Harryho starší bratr princ William a jeho manželka Kate se objevili před televizními kamerami a fotografy před londýnskou nemocnicí se svým miminkem po narození každého ze tří dětí. Navzdory obřímu mediálnímu zájmu pár o svém rodinném životě ale tisku nic podstatného prakticky neřekl. Zdroj, který má blízko k Harrymu, uvedl, že princ o článku své manželky hovořil s královskou rodinou před jeho zveřejněním.

Meghan napsala, že mnoho lidí dovedl letošní rok na pokraj zhroucení a vyzvala čtenáře, aby odsunuli své politické a jiné spory a projevili si navzájem laskavost. "Letošní Den díkuvzdání, kdy se připravujeme na svátek, který bude jiný než všechny, které jsme dosud zažili - mnozí z nás odděleni od našich blízkých, sami, nemocní, vystrašení, rozdělení a možná hledající něco, cokoliv, za co bychom mohli být vděční - slibme si, že se budeme ptát ostatních 'Jsi v pořádku?' Jakkoli spolu můžeme nesouhlasit, jakkoli jsme si vzdálení fyzicky, pravda je taková, že jsme propojení více než kdy jindy kvůli všemu, co jsme jednotlivě a společně letos vydrželi," uvedla.