Králem budou Britové platit až přespříští rok, monogram si už vybral

Bankovky s portrétem nového britského krále Karla III. by se měly dostat do oběhu v polovině roku 2024. Vyměněny postupně budou i mince.

Podobu nového panovníka, kterou použije na polymerových bankovkách, zveřejní britská centrální banka zveřejní do konce roku. Žádné další změny na bankovkách v hodnotě pět, deset, 20 a 50 liber nebudou provedeny.

Královna Alžběta II. zemřela na začátku měsíce po sedmdesáti letech vlády. Na britských bankovkách byla od roku 1960. Současné polymerové bankovky s portrétem bývalé královny budou i nadále zákonným platidlem a z oběhu budou staženy až poté, co se opotřebují nebo poškodí, uvedla centrální banka.

Oznámení (ZDE) přichází jen několik dní předtím, než 30. září přestanou být zákonným platidlem poslední papírové bankovky. Centrální banka minulý týden uvedla, že jich je v oběhu ještě zhruba za 11 miliard liber (303 miliard Kč).

Na současné sérii polymerových bankovek jsou také portréty Winstona Churchilla, Jane Austenové, JMW Turnera a Alana Turinga.

„První mince s podobiznou Jeho Veličenstva krále Karla III. se dostanou do oběhu podle poptávky od bank a pošt,“ uvedla generální ředitelka mincovny Royal Mint Anne Jessoppová. Znamená to podle ní, že mince s podobiznou Karla III. a Alžběty II. budou společně v oběhu ještě mnoho let. Proces výměny bude nějakou dobu trvat. Mincovna odhaduje, že existuje zhruba 27 miliard mincí s podobiznou královny.

Také královská pošta chystá nové známky s podobiznou krále. Nové známky se dostanou do oběhu po vyčerpání současných zásob. Známky s podobiznou královny zůstanou stejně jako platidla nadále v platnosti.

Monogram Karla III. | zdroj: Profimedia / AFP PHOTO / Buckingham Palace

Buckinghamský palác dnes rovněž představil monogram (ZDE) nového panovníka, který se používá mimo jiné na státních dokumentech, vládních budovách, pro frankování královských zásilek a objevuje se také na sloupových poštovních schránkách. Monogram vybral panovník z řady návrhů - skládá se z písmen C a R představujících jméno Charles a výraz „rex“, tedy latinsky král, spolu s vyobrazením koruny a římskou číslovkou III.

Na nových pamětních známkách s královnou je i její portrét z Pražského hradu

Britská královská pošta vydává čtveřici známek na počest zesnulé královny Alžběty II., které ji představují v různých obdobích její 70 let trvající vlády. Na jedné z nich se objeví i fotografický portrét, který jeho autor Tim Graham zachytil v roce 1996 během slavnostního banketu na Pražském hradě, píše BBC News (ZDE).

Známky v hodnotách od 1,85 libry tvoří sérii, kde je Alžběta II. zachycena od mladého věku až do stáří. První z portrétů vznikl krátce po nástupu na trůn v roce 1952, na dalším zachytil fotograf Cecil Beaton panovnici v admirálském kabátě v roce 1968, snímek z roku 1984 vyfotografoval Yousuf Karsh.

Nejmladší z portrétů pochází z roku 1996, kdy královna spolu s manželem, princem Philipem, přijela na návštěvu Česka. Tehdejší prezident Václav Havel královský pár hostil na Pražském hradě. Bude na známce v hodnotě 2,55 libry.

Známky ještě musí schválit král Karel III., v prodeji budou od 10. listopadu.

Karel III. plánuje levnější korunovaci

Datum korunovace Karla III. zatím nebylo oznámeno, očekává se, že se uskuteční na jaře nebo v létě příštího roku. Jelikož se jedná o státní událost, bude financována z veřejných prostředků. Nový král proto údajně podle médií plánuje uspořádat korunovační ceremoniál, který bude kvůli krizi rostoucích životních nákladů levnější než ten jeho matky, zesnulé královny Alžběty II.

Ačkoliv datum korunovace zatím nebylo stanoveno, měla by být kratší a levnější než královnina v roce 1953. Obřad pro královnu Alžbětu stál celkem 1,57 milionu liber, což odpovídá dnešním 46 milionům liber (1,3 miliardy korun).

Britský král Karel III. | zdroj: Profimedia

Server britského listu The Daily Telegraph dnes uvedl, že korunovace Karla III. bude „kratší, dřívější, méně nákladná a bude více odrážet různé společenské skupiny a vyznání“. Podle serveru by na obřad mohlo být pozváno kolem 2000 hostů, přičemž mezi shromážděnými budou „upřednostněni představitelé Společenství (Commonwealth) a různých náboženství“.

Královna Alžběta II. byla korunována až po 16 měsících od smrti svého otce, Jiřího VI. Některá britská média proto spekulují, že by král Karel mohl být korunován ve stejný den, tedy 2. června 2023, u příležitosti 70. výročí od korunovace své matky.

Očekává se, že král Karel III. také sníží počet členů královské rodiny, kteří jsou aktivní ve veřejném životě, a tudíž placení z veřejných prostředků. Tento plán podporují dvě třetiny obyvatel Británie.

Počet aktivních členů monarchie by se snížil na sedm z aktuálních 11. Vedle Karla III. a jeho královny manželky Camilly, by to byl následník trůnu princ William s manželkou Kate, Alžbětina dcera Anne a její bratr princ Edward s manželkou hraběnkou Sophií.